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Костюк выступит на Кубке Федерации в роли первой ракетки Украины

Также за нашу страну выступят Надежда Киченок, Людмила Киченок и Дарья Лопатецкая

  • 31.01.2018 20:59
  • 464 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк
Женские сборные Украины и Австралии объявили составы на матчи Кубка Федерации.
 
За Украину дебютирует 15-летняя Марта Костюк, и сразу в роли первой ракетки. Также за нашу страну выступят Надежда Киченок, Людмила Киченок и Дарья Лопатецкая.
 
За Австралию: Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Дестани Айава и Кейси Деллакуа.
 
Поединки пройдут на травяном покрытии в Канберре (Австралия) 10-11 февраля.

Источник — Instagram

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Комментарии
    doberrman62
    online
      doberrman62, 31.01.2018 21:01
    0
    судя по всему выигрывать не хотят
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 31.01.2018 21:19
    0
    Непонятно только зачем нужно Лопатецкую в Австралию тянуть, играть она все равно не будет, а длительный перелет плюс аклиматизация на пользу не пойдет. Если в сборную не кто не хочет ехать пусть лучше трое выступят, заявку полностью закрывать необязательно. А так надеемся, что Марта и сестры Киченок покажут лучший теннис в карьере и если и не обыграют австралиек, то навяжут им борьбу, что бы нам не было обидно за сборную.
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