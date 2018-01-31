Костюк выступит на Кубке Федерации в роли первой ракетки Украины

Женские сборные Украины и Австралии объявили составы на матчи Кубка Федерации.
За Украину дебютирует 15-летняя Марта Костюк, и сразу в роли первой ракетки. Также за нашу страну выступят Надежда Киченок, Людмила Киченок и Дарья Лопатецкая.
За Австралию: Эшли Барти, Дарья Гаврилова, Дестани Айава и Кейси Деллакуа.
Поединки пройдут на травяном покрытии в Канберре (Австралия) 10-11 февраля.
Источник — Instagram
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