Элина Свитолина выступит на выставочном турнире с сестрами Уильямс

Первая ракетка Украины стала одной из участниц предстоящего показательного турнира в США.
5 марта восемь девушек будут бороться за приз на корте The Madison Square Garden. По правилам Tie Break Tens все матчи проходят в формате тайбрейков до 10 очков. Победительница соревнований получит чек на 250 тысяч долларов.
На данный момент уже известно, что в турнире будут участвовать Серена и Винус Уильямс, а также Марион Бартоли.
Источник — Большой теннис Украины
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Сборная Украины во главе с Мартой играет 10-11 февраля. А выставочный турнир 5 марта.
Сборная Украины во главе с Мартой играет 10-11 февраля. А выставочный турнир 5 марта.
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