Элина Свитолина выступит на выставочном турнире с сестрами Уильямс

Первая ракетка Украины стала одной из участниц предстоящего показательного турнира в США.

5 марта восемь девушек будут бороться за приз на корте The Madison Square Garden. По правилам Tie Break Tens все матчи проходят в формате тайбрейков до 10 очков. Победительница соревнований получит чек на 250 тысяч долларов.

На данный момент уже известно, что в турнире будут участвовать Серена и Винус Уильямс, а также Марион Бартоли.