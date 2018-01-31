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Элина Свитолина выступит на выставочном турнире с сестрами Уильямс

5 марта украинка поборется за чек на 250 тысяч долларов

  • 31.01.2018 17:25
  • 1529 просмотров
  • 7 комментария
Метки
twitter.com/tiebreaktens
© twitter.com/tiebreaktens
Первая ракетка Украины стала одной из участниц предстоящего показательного турнира в США. 
 
5 марта восемь девушек будут бороться за приз на корте The Madison Square Garden. По правилам Tie Break Tens все матчи проходят в формате тайбрейков до 10 очков. Победительница соревнований получит чек на 250 тысяч долларов.
 
На данный момент уже известно, что в турнире будут участвовать Серена и Винус Уильямс, а также Марион Бартоли. 

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 31.01.2018 19:07
    +1
    А честь страны в сборной будет в это время защищать 15-ти летняя Костюк.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 31.01.2018 19:19
    +1
    SKIF1927, 31.01.2018 19:07
    А честь страны в сборной будет в это время защищать 15-ти летняя Костюк.
    І при чому тут це?
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 31.01.2018 19:19
    0
    SKIF1927, 31.01.2018 19:07
    А честь страны в сборной будет в это время защищать 15-ти летняя Костюк.
    І при чому тут це?
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    grifon
      grifon, 31.01.2018 19:24
    -1
    А ти курсі що у Костюк, діючий тренер Федерера?
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    blade2017
      blade2017, 31.01.2018 19:32
    +3
    SKIF1927,
    Сборная Украины во главе с Мартой играет 10-11 февраля. А выставочный турнир 5 марта.
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    Леонид Данилов
    Леонид Данилов, 31.01.2018 19:33
    -1
    Вот этого я не понимаю первые номера находят причины и не выступают за команду своей страны вот здесь уже деньги вроде игра за сборную помешает им подготовиться к какому-то турниру бред просто не желание А вот Костюк докажет что можно успешно играть в турнирах и выступать за сборную
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 31.01.2018 20:06
    +2
    blade2017, 31.01.2018 19:32
    SKIF1927,
    Сборная Украины во главе с Мартой играет 10-11 февраля. А выставочный турнир 5 марта.
    Причем у австралиек топовый состав с Барти и Гавриловой. На траве шансов было бы немного даже при условии участия наших двух первых ракеток.
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