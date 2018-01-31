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Тайбэй. Катерина Козлова выиграла матч второго круга

Украинка в трех сетах одолела китаянку Йин-Йин Дуань

  • 31.01.2018 09:23
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова продолжает побеждать на турнире в Тайбэе. В матче второго круга она в в трех сетах одолела китаянку Йин-Йин Дуань (№114 WTA).

Первая партия осталась за китаянкой, но вторую записала на свой счет украинка. В третьем сете теннисистки вели равную борьбу, один раз обменявшись брейками. Судьба матча решалась на тай-брейке, где лучше оказалась Козлова.

Тайбэй. 2-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Йин-Йин Дуань (Китай) – 3:6, 6:2, 7:6(4)

В четвертьфинале украинку ожидает противостояние с победительницей матча Юлия Путинцева (№51 WTA) – Чжан Кайчжэнь (№ 271 WTA).

Источник — Sport.ua

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