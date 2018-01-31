Тайбэй. Катерина Козлова выиграла матч второго круга

Украинская теннисистка Катерина Козлова продолжает побеждать на турнире в Тайбэе. В матче второго круга она в в трех сетах одолела китаянку Йин-Йин Дуань (№114 WTA).
Первая партия осталась за китаянкой, но вторую записала на свой счет украинка. В третьем сете теннисистки вели равную борьбу, один раз обменявшись брейками. Судьба матча решалась на тай-брейке, где лучше оказалась Козлова.
Тайбэй. 2-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Йин-Йин Дуань (Китай) – 3:6, 6:2, 7:6(4)
В четвертьфинале украинку ожидает противостояние с победительницей матча Юлия Путинцева (№51 WTA) – Чжан Кайчжэнь (№ 271 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.