Тайбэй. Катерина Козлова выиграла матч второго круга

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Мурат ГАССИЕВ: «Бриедис мог нокаутировать Усика в каждом из раундов» 21:13 — lenares83 Думаю тут он просто сделал акцент на сильном ударе латыша и потенциальную возможность ничего боле...

Проблемная зона, или Как Хацкевич дыру в центре обороны Динамо латает 21:08 — Informozavr2011 Статья абсолютно безмозглая и не о чём! Автор! Прежде чем что-то глупое писать - лучше подумай, ... 21:03 — Informozavr2011 Дурень! Защита Динамо на данный момент в Чукре самая лучшая и имеет всего 12 мячей! А вот защита ...