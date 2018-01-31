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Берни. Костюк вышла в четвертьфинал

15-летняя украинка в трех сетах переиграла американку Дженнифер Эли

  • 31.01.2018 08:29
  • 979 просмотров
  • 7 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк добыла еще одну победу на турнире в австралийском Берни. В поединке второго круга украинка в трех сетах оказалась сильнее Дженнифер Эли (№415 WTA) из США. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Отметим, что Костюк проиграла первый сет и уступала по ходу второго со счетом 1:5, но нашла в себе силы вернуться в игру и перевести матч в решающую партию.

Берни. 2-й круг
Марта Костюк (Украина) – Дженнифер Эли (США) – 3:6, 7:5, 7:5



В четвертьфинале австралийского 60-тысячника Костюк сыграет против Сю Ван (№577 WTA) из Китая.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    voone1983
    online
    voone1983, 31.01.2018 08:37
    +3
    Молодець. Тіки захищатись треба вчитись. На бий-біжи далеко не заїдеш. Але реально молодець, що в практично програному матчі зуміла зібратись. Це ознака класу.
    Ссылка
    voone1983
    online
    voone1983, 31.01.2018 08:39
    +1
    Хоча. Хз. Остапенко на бий-біжи Ролан Гаррос виграла, а Кіз в фінал ЮСО вийшла
    Ссылка
    Steep
    online
      Steep, 31.01.2018 08:48
    +3
    Молодец, что не опустила руки, когда игра не шла, мяч все время не попадал в корт, отсюда эмоции и срывы. При 1-5 во втором сете Марта успокоилась и игра пошла намного лучше. Дальше непростая 16-ти летняя китаянка, видел ее игру на юниорском АО она довольно агрессивно играет, будет интересно посмотреть.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 31.01.2018 08:49
    +3
    voone1983, 31.01.2018 08:37
    Молодець. Тіки захищатись треба вчитись. На бий-біжи далеко не заїдеш. Але реально молодець, що в практично програному матчі зуміла зібратись. Це ознака класу.
    Полностью согласен и пример ты здорово привет, игра Марты сейчас мне чем то напомнила Киз, но молодична проявила характер, и я верен наша маленькая звездочка еще многому научится, команда у нее что надо
    Ссылка
    nm1607
    online
      nm1607, 31.01.2018 08:59
    +3
    Вже вчора писала, що гра Марти на цьому турнірі є дуже неприваблива. За час, відколи слідкую за нею, це найгірші матчі. Але, надіюся, що це вік і нестабільність. Звичайно, що фрагменти є дебрі, але в цілому є неприємне враження. Ще минулого року вона показувала прекрасний теніс. А в цих матчах справді бий біжи. Надіюся, що це тимчасове.
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 31.01.2018 09:03
    +3
    Марта проявила характер, полтора сета у нее мало, что получалось, но она не опускала руки и сумела переломить ход матча, отыграв при этом один матчбол. За матч Марта сделала 39 винерсов и аж 71 не вынужденную ошибку, а соперница 13 и 37 соответственно. Против китаянке надо играть более уверенней, столько простых ошибок допускать просто нельзя.
    Ссылка
    voone1983
    online
    voone1983, 31.01.2018 09:04
    +2
    От якби Еліні трошки цієї безбашеності, а Марті навпаки Еліної терплячості, ото були б топи. Міждусобойчики в фіналах ТВШ катали б
    Ссылка
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