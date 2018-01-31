Берни. Костюк вышла в четвертьфинал

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк добыла еще одну победу на турнире в австралийском Берни. В поединке второго круга украинка в трех сетах оказалась сильнее Дженнифер Эли (№415 WTA) из США. Матч продолжался 2 часа 19 минут.

Отметим, что Костюк проиграла первый сет и уступала по ходу второго со счетом 1:5, но нашла в себе силы вернуться в игру и перевести матч в решающую партию.

Берни. 2-й круг

Марта Костюк (Украина) – Дженнифер Эли (США) – 3:6, 7:5, 7:5





В четвертьфинале австралийского 60-тысячника Костюк сыграет против Сю Ван (№577 WTA) из Китая.