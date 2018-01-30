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МЕДВЕДЕВ: «Хотелось бы, чтобы встречу cо Швецией начал Стаховский»

Капитан сборной Украины поделился ожиданиями от матча с командой Швеции

  • 30.01.2018 17:11
  • 686 просмотров
  • 2 комментария
Метки
БТУ
© БТУ
Матчевая встреча «сине-желтых» в Первой группе Евро-Африканской зоны против шведской команды состоится 2-3 февраля в БТК «Мегарон».
 
«Нам жаловаться не на что. Те игроки, которые приехали в Днепр все находятся в игровом состоянии, - отметил капитан украинской команды. - Достаточно хорошо физически и технически подготовлены, сейчас самая главная задача - приспособиться к покрытию и мячам, потому что они немного отличаются от тех, которые были в Киеве, где мы целый месяц готовились. Наблюдая за шведами, мы видим, что во второй день тренировок у них пока такие же сложности, как и у нас. Но сегодня тренировка прошла лучше, чем вчерашняя. Думаю, к пятнице мы постепенно должны выйти на оптимальное состояние. И отскок, и полет мячей, немного отличаются, это отражается на ударах. Думаю, вечером будет лучше, и эта, если можно так сказать, проблема, отпадет сама собой.
 
По поводу матча с Элиасом Имером, который Сергей Стаховский провел на недавнем «челленджере», Сергей сказал, что был в состоянии выигрывать. По другим причинам, наверное, психологическим, этого не получилось. С чисто теннисной точки зрения сложностей Сергей не испытывал. Будем надеяться, что с помощью команды ему удастся взять реванш. 

К сожалению, это спорт и не в первый раз мы сталкиваемся с той ситуацией, когда игроки не могут выступить из-за травмы. Все выражают огромное желание играть за сборную, просто нам опять немножко неповезло. 
 
У Долгополова побаливает кисть, возможно, он даже не полетит в Южную Америку так, как планировал. Сейчас он ждет обследования у доктора в Германии. 
 
Если говорить о жеребьевке, то хотелось бы, чтобы встречу начал Сергей Стаховский, он лидер, он самый опытный. И Артем Смирнов, и Денис Молчанов сейчас в достаточно хорошей форме. Артем - в игровой, Денис - в физической, с теми условиями, с которыми мы столкнулись в Днепре, нет четкого мнения, кто будет играть одиночную встречу. Начать на хорошей ноте было бы нам интереснее. И мы считаем, что у Сергея Стаховского есть преимущество в матче со вторым номером сборной Швеции. Но сколько раз мы так говорили, в 90% случаев получалось не так, как хотели. На самом деле это не так важно, как будет, так будет», - сказал Медведев.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 30.01.2018 17:14
    -1
    дерби жовтоблакитных......
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 30.01.2018 17:27
    +2
    Шансів майже немає. Навіть, якщо Стах якимось дивом затягне 2 гри, що при теперішній його формі малоймовірно, більше навряд чи хтось виграє. Можливо в парі якимось дивом, але дуже багато але...
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