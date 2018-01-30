Илья Марченко перенес операцию на плече

Капитан сборной Украины Андрей Медведев прокомментировал отсутствие Ильи Марченко на игру против Швеции, которая пройдет 2-3 февраля в Днепре в рамках Кубка Дэвиса.

«Илья Марченко выиграл много матчей подряд после игры за сборную в Израиле (в сентябре прошлого года), но получил нелепую травму стопы, которая не позволила завершить сезон на той ноте, на которой он мог бы его завершить и поднять свой рейтинг. Во время восстановления от травмы стопы он повредил плечо. К сожалению, но ему пришлось делать операцию. Вчера он перенес операцию на плече. Ждем от него новостей, вроде бы доктор сказал, что все прошло хорошо, все, что запланировали сделать на операции - сделано. Теперь будем ждать восстановление Ильи, а в Днепре его, к сожалению, не будет. Он с нами душой».