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Костюк победила россиянку Хромачеву на турнире в Берни

Юной украинской теннисистке хватило двух сетов для выхода в следующий раунд соревнований

  • 30.01.2018 08:15
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк с победы стартовала на турнире в австралийском Берни. Костюк в двух сетах обыграла 22-летнюю россиянку Ирину Хромачеву: 6/3, 7/5.

В начале первого сета россиянка выиграла два гейма подряд, но Костюк сравняла счет и вышла вперед 3:2. Затем теннисистки защитили свою подачу, но в восьмом гейме украинке удалось сделать второй брейк и в итоге выиграть сет.

Во втором сете Костюк и Хромачева шли гейм в гейм, дважды обменявшись брейками, и киевлянка вновь смогла повести в счёте 5:3, выиграв ещё один упорный гейм на подаче соперницы.

Пятая сеяная, отыграв матчбол, сравняла счет и имела брейк-поинт в одиннадцатом гейме, но ошиблась в ходе розыгрыша с удара слева. В последнем гейме Костюк заработала еще два матчбола, но завершить встречу смогла только с четвертой попытки.

Матч продолжался 1 час 19 минут, за время которого Марта четырежды подала навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовала шесть из десяти брейк-поинтов. На счету соперницы семь двойных ошибок, ни одного эйса и четыре из пяти выигранных брейк-поинта.

За выход в четвертьфинал турнира Костюк поспорит с американкой Дженнифер Эли, которая попала в основную сетку через квалификацию. В первом круге она обыграла Лору Робсон из Великобритании, проигрывая 1:5 на тай-брейке решающего сета и отыграв два матчбола.

Источник — Большой теннис Украины

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