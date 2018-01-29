СВИТОЛИНА: «Рада вернуться на третье место, но стремлюсь к большему»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала изменения в рейтинге WTA.
«Счастлива вернуться на третье место, но стремлюсь к большему. Время перезагрузиться и двигаться вперед», – сказал Свитолина.
Напомним, лучшая украинская теннисистка установила личный рекорд, выйдя в 1/4 финала Australian Open.
Источник — Instagram
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