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СВИТОЛИНА: «Рада вернуться на третье место, но стремлюсь к большему»

Лучшая украинская теннисистка – о новом рейтинге WTA

  • 29.01.2018 21:45
  • 2315 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала изменения в рейтинге WTA.

«Счастлива вернуться на третье место, но стремлюсь к большему. Время перезагрузиться и двигаться вперед», – сказал Свитолина.

Напомним, лучшая украинская теннисистка установила личный рекорд, выйдя в 1/4 финала Australian Open.

Источник — Instagram

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Комментарии
    serg1983s
    online
      serg1983s, 29.01.2018 21:52
    +4
    Мы в тебя верим. Гордость украинского тениса, да и вообще - нашего спорта.
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    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 29.01.2018 22:16
    +1
    Пора бы уже все мечты, порывы и красивые интервью подкреплять делом...
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    dudigo78
      dudigo78, 29.01.2018 22:28
    0
    жаль, але за турнір в Тайбей мінус 250 очок сьогодні. Каролін і Сімона так не хило рванули на початку року. Навіть не віриться що хтось цього року може втрутитись у боротьбу за 1-2 місце
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    Юрий Луговской
    online
      Юрий Луговской, 30.01.2018 05:55
    -5
    С такой игры 0-6 от теннисистки четвёртого десятка - позор!
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    doktor09
    online
      doktor09, 30.01.2018 07:25
    -1
    А чё? 2-3 второразрядных турниров выиграет-и вот оно, второе место. В Уимблдоне-опять провал, и см. выше...
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    captain2009
    online
      captain2009, 30.01.2018 08:26
    +5
    Иногда мне думается, что стань Элина первой ракеткой мира и даже выиграй один-два ТБШ, у нас все равно найдутся люди, которые будут при ее проигрышах писать "Позор!" и всячески ее поносить. Почему мы так не любим свое и своих? 10 лет Владимир Кличко правил безраздельно своим дивизионом, и что только о нем не писали наши соотечественники. И что он однообразный, и что нет на него Тайсона/Али/Формана итд., и что он скучный, и хрустальная челюсть, и прочие подобные вещи.Так и с Элиной: игра никакая, 0:6 от четвертого десятка. Люди, это наши спортсмены, это украинцы, которые достигли высот в своих видах спорта, выступают под нашим флагом, представляют нашу страну! Элина - третья в мире! Третья! Когда еще о таком мы могли мечтать? И могли ли мы думать о таком еще год-два назад? да, ее игра пока не идеальна, а может и вообще не станет идеальной. Но это спорт, и она трудится, делает, что может в силу своих способностей и таланта, делает то, что позволяет ей ее здоровье в данный момент времени. Не стреляйте в пианиста - он играет, как умеет (с). Можно и нужно конструктивно критиковать ее игру, но критика и реплики типа "позорная игра" - это, согласитесь, совершенно разные вещи. Лучше поддержите ее, и остальных наших спортсменов в международных соревнованиях, болейте за них, а не лейте на них ушат помоев при их неудачах!
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