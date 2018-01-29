СВИТОЛИНА: «Рада вернуться на третье место, но стремлюсь к большему»

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ФФУ: Позов Динамо ставить під сумнів територіальну цілісність України 09:14 — yuryan Ахха))) кумедний ти))) в Києві менше терактів ніж в любій європейській столиці))тому друже ти кан...

Промоутер: «Нужно организовать бой Ломаченко против Линареса» 09:08 — AndyDRUID Думаю так буде правильно. Тільки б не затягували з датою. А далі Гарсія на черзі.

Игорь ГРИЩЕНКО: «Динамо банально искажает факты и формулировки» 08:57 — yuryan А при чому тут Москва і Петербург? Маріуполь знаходиться в кількох кілометрах від фронту! ( чи вж...

Пять выводов после победы Усика над Бриедисом 08:53 — vad.p7 У Усика, при всём уважении, "каша в голове" полная. Это видно по ведению боя, по высказ...

Александр УСИК: «Ломаченко не нужен бой с Пакьяо» 08:52 — dikcher А за такой бой. В Украине мы и так знаем, что Ломаченко лучший. А вот в Штатах о нем знают, в осн...

ДРАГОВИЧ: «Я был счастлив, что переехал из Украины в Бундеслигу» 08:51 — stopor2016 Это его проблемы где ему больше нравится , а вот насчёт карьеры бы ему похвалиться ... А там -...