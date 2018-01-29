Рейтинг WTA от 29.01.2018. Первое место Возняцки и прорыв Костюк

Победительница Australian Open датчанка Каролин Возняцки снова возглавила рейтинг WTA спустя шесть лет. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволил обойти Симону Халеп, которая переместилась на второе место в рейтинге.
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина повторила свой персональный рекорд, начав игровую неделю на третьем месте в мире!
Следом за харьковчанкой идут Гарбин Мугуруса и Каролина Плишкова.
Улучшили свои позиции и другие украинки: Леся Цуренко сейчас 40-я ракетка мира (+3), Катерина Бондаренко – 80-я (+14), Катерина Козлова – 85-я (+1).
Наибольшего прогресса добилась Марта Костюк, которая выиграла на Australian Open пять матчей, включая квалификацию. В обновленном рейтинге Костюк стала 243-й, поднявшись вверх на 278 строк!
Отметим и успех Надежды Киченок, которая в парном разряде стала 36-й ракеткой мира, поднявшись на десять позиции вверх. Ольга Савчук 41-я, а Людмила Киченок на 46-й строчке.
Источник — Sport.ua
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