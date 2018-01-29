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Рейтинг WTA от 29.01.2018. Первое место Возняцки и прорыв Костюк

Элина Свитолина поднялась на третье место, Надежда Киченок установила личный рекорд

  • 29.01.2018 09:39
  • 4879 просмотров
  • 2 комментария
Метки
WTA Tennis
© WTA Tennis
Победительница Australian Open датчанка Каролин Возняцки снова возглавила рейтинг WTA спустя шесть лет. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволил обойти Симону Халеп, которая переместилась на второе место в рейтинге.
 
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина повторила свой персональный рекорд, начав игровую неделю на третьем месте в мире!
 
Следом за харьковчанкой идут Гарбин Мугуруса и Каролина Плишкова.
 
Улучшили свои позиции и другие украинки: Леся Цуренко сейчас 40-я ракетка мира (+3), Катерина Бондаренко – 80-я (+14), Катерина Козлова – 85-я (+1).
 
Наибольшего прогресса добилась Марта Костюк, которая выиграла на Australian Open пять матчей, включая квалификацию. В обновленном рейтинге Костюк стала 243-й, поднявшись вверх на 278 строк!
 
Отметим и успех Надежды Киченок, которая в парном разряде стала 36-й ракеткой мира, поднявшись на десять позиции вверх. Ольга Савчук 41-я, а Людмила Киченок на 46-й строчке.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    gagarin193
    online
      gagarin193, 29.01.2018 13:04
    +1
    Подскажите, чисто теоритически, если бы Костюк выиграла АО какое место +- она заняла?
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 29.01.2018 13:19
    +1
    gagarin193, 29.01.2018 13:04
    Подскажите, чисто теоритически, если бы Костюк выиграла АО какое место +- она заняла?
    Чисто теоретически, 22 место.
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