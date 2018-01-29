Рейтинг WTA от 29.01.2018. Первое место Возняцки и прорыв Костюк

Победительница Australian Open датчанка Каролин Возняцки снова возглавила рейтинг WTA спустя шесть лет. Победа на Открытом чемпионате Австралии позволил обойти Симону Халеп, которая переместилась на второе место в рейтинге.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина повторила свой персональный рекорд, начав игровую неделю на третьем месте в мире!

Следом за харьковчанкой идут Гарбин Мугуруса и Каролина Плишкова.

Улучшили свои позиции и другие украинки: Леся Цуренко сейчас 40-я ракетка мира (+3), Катерина Бондаренко – 80-я (+14), Катерина Козлова – 85-я (+1).

Наибольшего прогресса добилась Марта Костюк, которая выиграла на Australian Open пять матчей, включая квалификацию. В обновленном рейтинге Костюк стала 243-й, поднявшись вверх на 278 строк!

Отметим и успех Надежды Киченок, которая в парном разряде стала 36-й ракеткой мира, поднявшись на десять позиции вверх. Ольга Савчук 41-я, а Людмила Киченок на 46-й строчке.