Тайбэй. Катерина Козлова начала с победы над второй ракеткой турнира

Украинка Катерина Козлова удачно начала свое выступление на турнире в Тайбэе.
В стартовом поединке соревнований Козлова выбила вторую ракетку турнира китаянку Чжан Шуай.
Первый сет сложился для украинки довольно легко, и на победу в партии ей понадобилось около получаса. Вторая партия развивалась по схожему сценарию, Козлова повела 4:0, но позволила сопернице сократить отставание, но не более – 6:4 победа во втором сете.
Катерина Козлова (Украина) - Чжан Шуай (Китай, 2) 6:2, 6:4
В следующем круге украинке предстоит встреча с еще одной китаянкой Дуань Иньин (WTA 100)
Источник — Sport.ua
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