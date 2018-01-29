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Тайбэй. Катерина Козлова начала с победы над второй ракеткой турнира

Украинка довольно легко справилась с Чжан Шуай

  • 29.01.2018 09:29
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова
Украинка Катерина Козлова удачно начала свое выступление на турнире в Тайбэе. 
 
В стартовом поединке соревнований Козлова выбила вторую ракетку турнира китаянку Чжан Шуай.
 
Первый сет сложился для украинки довольно легко, и на победу в партии ей понадобилось около получаса. Вторая партия развивалась по схожему сценарию, Козлова повела 4:0, но позволила сопернице сократить отставание, но не более – 6:4 победа во втором сете.
 
Катерина Козлова (Украина) - Чжан Шуай (Китай, 2) 6:2, 6:4
 
В следующем круге украинке предстоит встреча с еще одной китаянкой Дуань Иньин (WTA 100) 

Источник — Sport.ua

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