11-я ракетка Украины получила wild card в квалификацию турнира в Дохе

Сегодня организаторы Qatar Total Open назвали имена теннисисток, которые получили приглашения в основную сетку и квалификацию соревнований.

Среди них оказалась и украинка Анастасия Васильева, занимающая 372-е место в рейтинге WTA. 26-летняя харьковчанка ранее всего раз выступала на турнире категории Premier 5.

Это случилось в 2013 году именно в Дохе - тогда ей не удалось преодолеть первый раунд квалификации, в котором она уступила россиянке Вере Душевиной. Помимо Васильевой wild card в отбор турнира получили немка Сабин Лисицки и Вера Звонарёва из России.

Обладательницами приглашений в основную сетку стали экс-первые ракетки мира Мария Шарапова и Виктория Азаренко, турчанка Чагла Буюкакчай и Фатма аль-Набхани из Омана.

Также планируют сыграть на турнире Элина Свитолина и участницы финального матча Australian Open Каролин Возняцки с Симоной Халеп. Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля.