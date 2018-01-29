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11-я ракетка Украины получила wild card в квалификацию турнира в Дохе

Анастасия Васильева получила шанс сыграть в Катаре

  • 29.01.2018 08:58
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tennis-tourtalk.com
© tennis-tourtalk.com
Сегодня организаторы Qatar Total Open назвали имена теннисисток, которые получили приглашения в основную сетку и квалификацию соревнований.
 
Среди них оказалась и украинка Анастасия Васильева, занимающая 372-е место в рейтинге WTA. 26-летняя харьковчанка ранее всего раз выступала на турнире категории Premier 5. 
 
Это случилось в 2013 году именно в Дохе - тогда ей не удалось преодолеть первый раунд квалификации, в котором она уступила россиянке Вере Душевиной. Помимо Васильевой wild card в отбор турнира получили немка Сабин Лисицки и Вера Звонарёва из России.
 
Обладательницами приглашений в основную сетку стали экс-первые ракетки мира Мария Шарапова и Виктория Азаренко, турчанка Чагла Буюкакчай и Фатма аль-Набхани из Омана. 
 
Также планируют сыграть на турнире Элина Свитолина и участницы финального матча Australian Open Каролин Возняцки с Симоной Халеп. Турнир пройдёт с 12 по 18 февраля.

Источник — Большой теннис Украины

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