Рейтинг ATP от 29.01.2018. Надаль сохранил лидерство, Долгополов 34-й

По завершению Australian Open, который выиграл Роджер Федерер, был опубликован рейтинг теннисистов-профессионалов.

С преимуществом в 160 очков рейтинг возглавляет Рафаэль Надаль. Триумфатор Открытого чемпионата Австралии Роджер Федерер находится на втором месте, а финалист турнира Марин Чилич с новым личным рекордом расположился на третьей позиции.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов сумел подняться на три позиции вверх, заняв 34-е место. У Стаховского также есть прогресс +7 и 113-е место. Илья Марченко продолжает падение, сейчас третья ракетка Украины находится на 212-й строчке.