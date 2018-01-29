Рейтинг ATP от 29.01.2018. Надаль сохранил лидерство, Долгополов 34-й

По завершению Australian Open, который выиграл Роджер Федерер, был опубликован рейтинг теннисистов-профессионалов.
С преимуществом в 160 очков рейтинг возглавляет Рафаэль Надаль. Триумфатор Открытого чемпионата Австралии Роджер Федерер находится на втором месте, а финалист турнира Марин Чилич с новым личным рекордом расположился на третьей позиции.
Первая ракетка Украины Александр Долгополов сумел подняться на три позиции вверх, заняв 34-е место. У Стаховского также есть прогресс +7 и 113-е место. Илья Марченко продолжает падение, сейчас третья ракетка Украины находится на 212-й строчке.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.