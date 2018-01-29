Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рейтинг ATP от 29.01.2018. Надаль сохранил лидерство, Долгополов 34-й

Марин Чилич установил личный рекорд, Стаховский поднялся на семь строк вверх

  • 29.01.2018 07:33
  • 792 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

По завершению Australian Open, который выиграл Роджер Федерер, был опубликован рейтинг теннисистов-профессионалов.

С преимуществом в 160 очков рейтинг возглавляет Рафаэль Надаль. Триумфатор Открытого чемпионата Австралии Роджер Федерер находится на втором месте, а финалист турнира Марин Чилич с новым личным рекордом расположился на третьей позиции.

Первая ракетка Украины Александр Долгополов сумел подняться на три позиции вверх, заняв 34-е место. У Стаховского также есть прогресс +7 и 113-е место. Илья Марченко продолжает падение, сейчас третья ракетка Украины находится на 212-й строчке.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    Chupakabra86
      Chupakabra86, 29.01.2018 07:51
    -1
    Так Долгополов 33 или 34, как-то не понятно?
    Ссылка
    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 29.01.2018 08:37
    +1
    Кому интересно - с большой долей вероятности Роджер Федерер станет первой ракеткой в конце февраля, в начале марта, если Надаль раньше не восстановится от травмы конечно! Пока на данный момент Надаль не планирует защищать финал в Акапулько, по этому потеряет очки и Федерер станет первой ракеткой мира!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.