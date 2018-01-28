Australian Open-2018: великий Роджер и первый титул Возняцки

Начавшийся теннисный сезон привлекает к себе внимание все большего числа болельщиков в Украине.Вспоминаем, что было интересного на протяжении последних двух недель.

Мужской одиночный разряд. Финал

Роджер Федерер – Марин Чилич – 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1

Несмотря на уменьшение количества травмированных игроков по сравнению с прошлым годом, мужской турнир не смог похвастаться наличием особой интриги. Выздоровевшие Вавринка и Раонич вылетели в первых кругах, а Джокович смог добраться лишь до четвертого раунда, после которого ему снова придется решать, что делать с больным локтем. Более того, в четвертьфинале новую травму получил и лидер рейтинга Рафаэль Надаль. Медобследование критических повреждений не выявило, но месяц Рафе придется пропустить.

На ранних стадиях проиграли и вполне здоровые Зверев-младший, Дель Потро и Кирьос, от которых ожидали более высоких результатов. Естественно, когда не складываются дела у фаворитов, на сцену выходят темные лошадки. Таковыми стали Теннис Сандгрен, дошедший до четвертьфинала, а также Кайл Эдмунд и Хен Чон, которые добрались аж до полуфинала турнира. Трудно сказать, насколько серьезны их перспективы даже в условиях, когда лидеры Тура больше борются с травмами, чем с соперниками. Ведь прошлогодняя молодежь, которой раздали много авансов, новый сезон начала не слишком удачно. Без стабильности и дружбы с собственной головой любой перспективный теннисист рискует превратиться в вечного Кирьоса.

Вот у кого со стабильностью все в порядке, это Роджер Федерер. До финала он дошел без сверхусилий, и даже без нормального процента первой подачи. Его соперником по решающему поединку, «благодаря» травме Надаля стал Марин Чилич. И надо сказать, что шансы выиграть свой второй Шлем у хорвата были. Первая подача у Федерера вновь не шла, да и вообще почему-то Роджер решил играть против мощного соперника в защитный теннис. Будь у Чилича покрепче нервы, итог финала мог быть иным. Но и так пять подряд выигранных хорватом геймов в четвертом сете со счета 1:3 заслуживают уважения. Благодаря выходу в финал, он впервые в карьере поднялся на третью строчку мирового рейтинга.

Ну а Роджер, защитив свой прошлогодний титул, приблизился к Надалю на расстояние мизерных 155-ти очков. Он стал самым возрастным чемпионом на Australian Open за последние 45 лет (!) и выиграл свой 20-й ТБШ (!!!). Человеку, на секундочку, 36! В очередной раз снимаю шляпу перед великим мастером.

Традиционный хит-парад номинаций по итогам турнира.

Лучший матч

Григор Димитров – Ник Кирьос 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(4)

Возможно, многие со мной не согласятся, но назову лучшим именно этот матч вечно перспективных из далекого четвертого круга. Парни выдали действительно классный теннис со множеством красивых моментов. Зрители, болевшие за своего любимца, добавляли остроты поединку, но и они в итоге Кирьосу не помогли.

Прорыв турнира – Теннис Сандгрен

От этого отнюдь не юного 26-летнего американца с соответствующим выбранной профессии именем точно никто не ожидал сенсаций. И если легкую победу во втором круге над Вавринкой можно списать на недолеченную травму швейцарца, то выигрыш в четвертом раунде у Тима в четырехчасовом матче заслуживает уважения. Остановил Сандгрена только Хен Чон в четвертьфинале.

Главный неудачник AO – Новак Джокович

Тут сербу может составить компанию целый ряд теннисистов. Я выбрал именно Джоковича, потому что, несмотря на полугодичную паузу в выступлениях и смену техники подачи, больной локоть не дает ему вернуться на высокий уровень игры. Более того, непонятно, решаема ли вообще эта проблема, и не поставит ли она крест на дальнейшей карьере Новака.

Любимец фортуны – Хен Чон

Нужно отдать должное работоспособности молодого корейца, однако когда из пяти выигранных на турнире матчей два приходятся на травмы соперников, теннисисту прямая дорога в эту номинацию. Неизвестно, смог ли бы составить Чону конкуренцию, находясь в добром здравии, Миша Зверев, но здоровый Джокер точно отправил бы корейца отдыхать.

Переходим к представительницам прекрасного пола.

Женский одиночный разряд. Финал

Каролин Возняцки – Симона Халеп 7:6(2), 3:6, 6:4

Женский турнир, как ни странно, прошел с меньшим количеством неожиданностей, чем мужской. Из фаворитов быстро вылетели только Мугуруса, Конта и Венус Вильямс. До четвертьфиналов дошли лишь две несеяных теннисистки, причем появление там одной из них – Мертенс – не вызывает особого удивления. Увы, там она не остановилась, выбив из борьбы Элину Свитолину. Далее бельгийскую сказку закончила Каролин Возняцки. Датчанка, правда, могла завершить борьбу еще во втором круге, когда совершенно неожиданно уступала в решающем сете 1:5 малоизвестной хорватке Яне Фетт. Все-таки с двух матчболов Каролин удалось уйти.

В верхней части сетки главным ньюзмейкером была Симона Халеп. В первом же матче против местной юниорки Айявы она сильно подвернула ногу. Третий раунд ознаменовался для румынки тяжелейшим, почти четырехчасовым сражением против Лорен Дэвис. Американка даже имела тройной матчбол, но не смогла завершить игру в свою пользу, уступив в третьей партии 11:13. В полуфинале Симона вновь устроила испытание нервам собственных болельщиков матчем с Ангелик Кербер. После провального прошлого года немка уверенно начала сезон победой на Премьере в Сиднее. Легко победив в Мельбурне Шарапову и Киз, Кербер стала считаться чуть ли не главным фаворитом Australian Open. Однако в полуфинальной войне нервов сильнее оказалась именно Халеп.

Финальный матч между двумя первыми ракетками мира Халеп и Возняцки стал украшением турнира. Обе теннисистки привыкли действовать в защитной манере, что, естественно, стало причиной множества затяжных перестрелок с задней линии с красивыми концовками. Предпоследний розыгрыш матча, когда Возняцки в нескольких метрах за задней линией вытащила несколько подряд мертвых мячей от румынки, а потом, внезапно перейдя в контратаку, заработала матчбол, можно смело признавать лучшим на турнире. Датчанка выиграла свой первый турнир Большого Шлема из трех попыток, Халеп же все три своих шанса не использовала. Каро поднимается на первую ступень рейтинга спустя целых 6 лет со своего последнего нахождения там. Это, между прочим, рекорд со времени введения рейтинга WTA. Обе финалистки оторвались от своих преследовательниц в рейтинге более, чем на полторы тысячи очков.

Лучший матч турнира

Каролин Возняцки – Симона Халеп 7:6(2), 3:6, 6:4

Нечасто так происходит, что финальный матч становится лучшим поединком турнира. Но в субботу случилось именно это. Отличный теннис двух первых ракеток никого не мог оставить равнодушным.

Прорыв турнира – Элиза Мертенс

Не то, чтобы бельгийка стала совсем уж сенсацией. Триумф в Хобарте и серия побед в начале сезона позволяли говорить о Мертенс, как о восходящей звезде женского тенниса. Но полуфинала Australian Open от нее точно не ждали. Особенно украинские болельщики по понятным причинам.

Главная неудачница AO – Венус Вильямс

Ветеран мирового тенниса неудачно начала сезон, за месяц не добыв ни одной победы. Поражение Вильямс в первом круге от Бенчич нельзя назвать сенсацией, ибо швейцарка как раз набрала хороший ход. Однако оно привело к потере американкой 1300 очков за финал прошлогоднего турнира.

Любимица фортуны – Каролин Возняцки

По большому счету, датчанке крупно повезло с турнирной сеткой. Ни одна из фавориток нижней части сетки так Возняцки и не встретилась. И в финале ей довелось играть с очень вымотанной тяжелыми матчами Симоной Халеп. После матча румынке даже пришлось провести несколько часов в больнице из-за обезвоживания.

Мужской парный разряд. Финал

Оливер Марах/Мате Павич – Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фарах 6:4, 6:4

Австрийско-хорватский дуэт выиграли свой первый титул на Шлемах, что стало вишенкой на карьерном торте 37-летнего Мараха. Новоиспеченные чемпионы уже победили на трех турнирах в новом сезоне, и их беспроигрышная серия составляет 14 матчей.

Женский парный разряд. Финал

Тимея Бабош/Кристина Младенович – Екатерина Макарова/Елена Веснина 6:4, 6:3

Бабош и Младенович провели второй совместный финал на турнирах Большого Шлема и одержали первую победу. У француженки есть еще одна победа вместе с Каролин Гарсией на домашнем Ролан Гарросе в позапрошлом году. Возможно, положительные эмоции помогут Младенович найти свою игру в одиночке, ибо я уже сбился со счета ее последовательных поражений в первых кругах. Спасибо всезнающему Гуглу, их на данный момент 15.

Российская пара упустила возможность собрать карьерный Большой Шлем. Победить в Мельбурне им пока не удается.

Микст. Финал

Габриэла Дабровски/Мате Павич – Тимея Бабош/Рохан Бопанна 2:6, 6:4, 11:9.

Павичу удалось добыть свой второй трофей в Мельбурне, не позволив сделать того же Тимее Бабош. И для хорвата, и для канадки это второй титул на ТБШ в миксте, и первый совместный.

Украинцы в Мельбурне.

В соревнованиях мужчин нашу страну представлял только Александр Долгополов. Победив Хайдера-Маурера и Эбдена, Долгополов не дошел один шаг до матча с Надалем, уступив в четырех сетах Диего Шварцману.

В женских соревнованиях трое украинок дошли до третьего круга. Настоящий фурор произвела в начале турнира 15-летняя Марта Костюк. Получив уайлд-кард в квалификацию, как победитель прошлогоднего юниорского Australian Open, юная киевлянка одержала три победы и вышла в основную сетку. На этом Костюк не остановилась, и не оставила камня на камне от 25-й сеяной Шуай Пэн. Далее была обыграна австралийка Оливия Роговска. К сожалению, в третьем круге жребий свел Марту с Элиной Свитолиной, и молодая теннисистка попросту перегорела, отдав игру четвертой сеяной практически без борьбы.

Удивила и Катерина Бондаренко. Не показав хорошей игры в начале года, а также в первом матче против Виктории Голубич, Катя легко и красиво разобралась с Анастасией Павлюченковой. Увы, в третьем круге снова начались проблемы с психологией, и словачке Рыбариковой Бондаренко практически помогла выиграть у себя. Хотя вполне могла пройти к Возняцки.

И, наконец, лидер украинского тенниса Элина Свитолина. В принципе, ее выход в четвертьфинал на Australian Open является неплохим результатом. Особенно, если вспомнить, что раньше лучшим достижением Элины в Мельбурне был третий круг. Однако ожидали от Свитолиной значительно большего, учитывая удачную турнирную сетку. Но повреждение бедра, невыразительный теннис, поражение от Мертенс, и, несмотря на возвращение на третье место в рейтинге, расстояние до второй позиции выросло до огромной цифры в 1630 очков. Из-за травмы Элина не поедет защищать титул WTA International в Тайбэй, и разрыв еще увеличится. А ведь весной нужно будет защищать еще очень много прошлогодних очков. Оптимизма это не добавляет, однако не будем забывать, что в женском теннисе возможно всё.