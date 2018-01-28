Халеп провела 4 часа под капельницей после финала Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп попала в больницу после финала Открытого чемпионата Австралии.



Сообщается, что 26-летняя спортсменка провела 4 часа под капельницей после обезвоживания организма.



Напомним, 27 января Халеп в 3-сетовом поединке уступила представительнице Дании Каролин Возняцки и потеряла первую позицию в мировом рейтинге.



Также стало известно, что румынка снялась с турнира в Санкт-Петербурге, который стартует 29 января.