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Халеп провела 4 часа под капельницей после финала Australian Open

Румынскую теннисистку доставили в больницу с диагнозом «истощение и обезвоживание»

  • 28.01.2018 19:19
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ESPN. Симона Халеп
© ESPN. Симона Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп попала в больницу после финала Открытого чемпионата Австралии.

Сообщается, что 26-летняя спортсменка провела 4 часа под капельницей после обезвоживания организма.

Напомним, 27 января Халеп в 3-сетовом поединке уступила представительнице Дании Каролин Возняцки и потеряла первую позицию в мировом рейтинге.

Также стало известно, что румынка снялась с турнира в Санкт-Петербурге, который стартует 29 января.

Источник — ESPN

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