Халеп провела 4 часа под капельницей после финала Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп попала в больницу после финала Открытого чемпионата Австралии.
Сообщается, что 26-летняя спортсменка провела 4 часа под капельницей после обезвоживания организма.
Напомним, 27 января Халеп в 3-сетовом поединке уступила представительнице Дании Каролин Возняцки и потеряла первую позицию в мировом рейтинге.
Также стало известно, что румынка снялась с турнира в Санкт-Петербурге, который стартует 29 января.
Источник — ESPN
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