ЧИЛИЧ: «Я расстроен, но в финале с Федерером получилась большая битва»

Финалист Australian Open Марин Чилич прокомментировал пятисетовый поединок против Роджера Федерера.



«Конечно, чувствую себя немного расстроенным, что нормально. Это была большая битва, пять сетов. У меня получилось изменить ход событий. Победа в четвертой партии дала мне большой толчок, ведь он вел 3-2 и подавал. Это меня очень воодушевило. Я начал показывать великолепный теннис. Отлично ударял по мячу, играл просто феноменально.



Стартовый гейм в пятой партии стал более-менее решающим. У меня были брейкпоинты, я их не реализовал. Следующий мой гейм на подаче был немного тяжелее, он просто от меня ушел.



Но я доволен своим выступлением. Психологически было тяжело. Также было трудно из-за условий, ведь мы играли на закрытом корте. Все свои матчи я отыграл на открытой площадке, поэтому, я думаю, из-за этого у меня получился медленный старт. Под крышей оказалось холоднее, чем я ожидал. Предупреждали ли меня организаторы? Да, мне сказали, что, возможно, крышу могут закрыть. Я не был против, у меня было время потренироваться. Но трудно оказаться в такой ситуации, когда проводишь финальный матч. На улице было в районе 38 градусов тепла, а у нас - 23,4 или около того. Стало ли это преимуществом для Федерера? Не знаю, я сужу о себе, в начале мне не было комфортно, я со старта проиграл два своих гейма.



Решающая партия? Мне кажется, что на момент начала пятого сета инициатива была на моей стороне. Я отыгрался с 1-3 в четвертой партии, я заслуживал взять те геймы, у меня пошла игра на приеме. В стартовом гейме пятого сета я оказывал много давления, получил брейкпоинты, я был решительным, но мне не удалось сделать брейк. Тогда я не задумывался, как буду играть в пятой партии. Физически я знал, что готов. На той стороне корта играет Роджер, который более-менее также комфортно чувствует себя в пятисетовых встречах. Для меня на тот момент было важно удерживать свою инициативу и выиграть пару геймов в начале пятого сета.



Что делает Федерера таким экстраординарным игроком? В первую очередь, я бы сказал, что это страсть к соревнованию, сезон за сезоном, особенно на таком высоком уровне. Также он испытывает свои силы физически, затем психологически, чтобы быть на высоте почти на каждой неделе. Он тяжело работает, чтобы стать лучше, мы все знаем, что это ему удается.



В целом я доволен этими двумя неделями, я показал отличный теннис, у меня были трудные поединки, серьезные соперники, я победил Надаля, дошел до финала, это потрясающе. Думаю, многое в своей игре я усовершенствовал. Так что, это хорошие новости для меня на 2018 год», – сказал Чилич.