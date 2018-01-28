Роджер ФЕДЕРЕР: «Моя сказка продолжается»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу в финале Australian Open.



«Сегодня был долгий день ожидания, финал только в 19:30. Я очень рад, что сейчас уже все позади – так или иначе.



Конечно, отлично, что финал завершился именно в мою пользу. Большое спасибо всем болельщикам за поддержку. Именно благодаря вам я нервничаю и продолжаю тренироваться. Спасибо вам за все.



Очень приятно видеть здесь Рода Лэйвера, это настоящая легенда тенниса. Спасибо команде Марина, спасибо моей команде. Моя сказка продолжается», – сказал Роджер Федерер на церемонии награждения.



Напомним, Федерер стал первым мужчиной, который выиграл 20 титулов Grand Slam.