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Роджер ФЕДЕРЕР: «Моя сказка продолжается»

Швейцарский теннисист – о победе над Чиличем в финале Australian Open

  • 28.01.2018 15:40
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал победу в финале Australian Open.

«Сегодня был долгий день ожидания, финал только в 19:30. Я очень рад, что сейчас уже все позади – так или иначе.

Конечно, отлично, что финал завершился именно в мою пользу. Большое спасибо всем болельщикам за поддержку. Именно благодаря вам я нервничаю и продолжаю тренироваться. Спасибо вам за все.

Очень приятно видеть здесь Рода Лэйвера, это настоящая легенда тенниса. Спасибо команде Марина, спасибо моей команде. Моя сказка продолжается», – сказал Роджер Федерер на церемонии награждения.

Напомним, Федерер стал первым мужчиной, который выиграл 20 титулов Grand Slam.

Источник — Twitter

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