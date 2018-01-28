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Australian Open. Федерер обыграл Чилича в финале

Швейцарский теннисист завоевал 20-й титул Grand Slam в карьере

  • 28.01.2018 14:22
  • 5330 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финальном поединке второй номер мирового рейтинга в 5 сетах переиграл хорвата Марина Чилича. Встреча продолжалась более 3 часов.

Australian Open. Финал
Роджер Федерер (Швейцария) – Марин Чилич (Хорватия)  – 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1

Таким образом, Федерер выиграл 20-й титул Grand Slam в карьере и подобрался на расстояние вытянутой руки к первому месту в рейтинге ATP (разница с Надалем с понедельника составит 155 очков). Добавим, что Федерер стал первым в истории теннисистом, который выиграл два титула Grand Slam не менее 6 раз. Он делит рекорд по количеству побед на Australian Open с Новаком Джоковичем и Роем Эмерсоном и лидирует по числу кубков на Уимблдоне (8).

Выход Чилича в финал также поднял его в мировой классификации. 29-летний хорват обогнал Тима, А. Зверева и Димитрова и с новой недели впервые в карьере станет третьей ракеткой мира.


Getty Images. Марин Чилич и Роджер Федерер

Напомним, что в прошлом году Федерер в трех партиях обыграл Чилича в финале Уимблдона.

Обзор матча

Видео церемонии награждения

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юрий Алпатов
    online
      Юрий Алпатов, 28.01.2018 14:37
    +17
    Великий человек. Рад что я живу в его эпоху.
    Я буду сыну рассказывать об этом великом чемпионе. Браво король
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 28.01.2018 15:34
    +6
    ass36, 28.01.2018 15:10
    Великий допинговый король, общественость некогда этого не узнает что он принимал для физической выносливости. Ну все равно он верен своей идеи до конца. Особенно Надаль и Сестры Вильямс браво фармацефтическая МАФИЯ!
    Без упоминания норвежских астматиков и жидомасонского заговора тема считается не раскрытой.
    Ссылка
    sergej.sinoga
      sergej.sinoga, 28.01.2018 15:39
    +6
    Віват король,віват!!! І далі перемагає всім ворогам і заздрості на зло!
    Ссылка
    garri2008
    online
      garri2008, 28.01.2018 15:40
    +3
    ass36, 28.01.2018 15:10
    Великий допинговый король, общественость некогда этого не узнает что он принимал для физической выносливости. Ну все равно он верен своей идеи до конца. Особенно Надаль и Сестры Вильямс браво фармацефтическая МАФИЯ!
    Некоторые слова вы написали без ошибок! И смогли поставить одну запятую! Так держать!
    Ссылка
    wolfwolf777
    online
      wolfwolf777, 28.01.2018 15:55
    +1
    ass36, 28.01.2018 15:45
    Станислав Матусевич, 28.01.2018 15:34
    ass36, 28.01.2018 15:10 Великий допинговый король, общественость некогда этого не узнает что он принимал для физической выносливости. Ну все равно он верен своей идеи до конца. Особенно Надаль и Сестры Вильямс браво фармацефтическая МАФИЯ! Без упоминания норвежских астматиков и жидомасонского заговора тема считается не раскрытой.

    То что можно одним нельзя в полной мере другим.
    какая же ущербность!!!
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 28.01.2018 16:22
    +5
    Таке відчуття, що Роджер якщо і робить помилки, то лише для того, щоб була інтрига. Теніс просто потрясний! Дай Бог виграти Федереру ще не один ТВШ!
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