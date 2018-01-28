Australian Open. Федерер обыграл Чилича в финале

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем Открытого чемпионата Австралии по теннису. В финальном поединке второй номер мирового рейтинга в 5 сетах переиграл хорвата Марина Чилича. Встреча продолжалась более 3 часов.

Australian Open. Финал

Роджер Федерер (Швейцария) – Марин Чилич (Хорватия) – 6:2, 6:7(5), 6:3, 3:6, 6:1

Таким образом, Федерер выиграл 20-й титул Grand Slam в карьере и подобрался на расстояние вытянутой руки к первому месту в рейтинге ATP (разница с Надалем с понедельника составит 155 очков). Добавим, что Федерер стал первым в истории теннисистом, который выиграл два титула Grand Slam не менее 6 раз. Он делит рекорд по количеству побед на Australian Open с Новаком Джоковичем и Роем Эмерсоном и лидирует по числу кубков на Уимблдоне (8).

Выход Чилича в финал также поднял его в мировой классификации. 29-летний хорват обогнал Тима, А. Зверева и Димитрова и с новой недели впервые в карьере станет третьей ракеткой мира.



Getty Images. Марин Чилич и Роджер Федерер

Напомним, что в прошлом году Федерер в трех партиях обыграл Чилича в финале Уимблдона.

Обзор матча

Видео церемонии награждения