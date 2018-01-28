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Марта Костюк выступит на турнире ITF в Берни

В первом раунде украинка сыграет с Хромачевой из России

  • 28.01.2018 11:26
  • 1610 просмотров
  • 3 комментария
Метки
tennisua.org
© tennisua.org
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стартует в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 60 000$ Caterpillar Burnie International в Бёрни, Австралия. Именно на этом турнире киевлянка использует один из Junior Exempt, полученный за то, что Костюк закончила прошлый год на второй строчке юношеской мировой классификации ITF.
 
Первой соперницей Марты станет пятая ракетка турнира россиянка Ирина Хромачева, ранее входившая в число 100 сильнейших теннисисток мира.

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Комментарии
    Anton Ivanov
    online
    Anton Ivanov, 28.01.2018 14:12
    +2
    Если что, там ещё одна украинка будет Марина Чернышева. Тоже молодая и перспективная
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 28.01.2018 14:45
    +2
    Anton Ivanov, 28.01.2018 14:12
    Если что, там ещё одна украинка будет Марина Чернышева. Тоже молодая и перспективная
    Чернышева не смогла пройти в основную сетку, проиграв во втором раунде квалификации.
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    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 28.01.2018 15:03
    +2
    Должна нагнуть к.ацапку, Украинки всегда и во всех видах спорта были сильнее лишнехромосомных !
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