Марта Костюк выступит на турнире ITF в Берни

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стартует в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 60 000$ Caterpillar Burnie International в Бёрни, Австралия. Именно на этом турнире киевлянка использует один из Junior Exempt, полученный за то, что Костюк закончила прошлый год на второй строчке юношеской мировой классификации ITF.

Первой соперницей Марты станет пятая ракетка турнира россиянка Ирина Хромачева, ранее входившая в число 100 сильнейших теннисисток мира.