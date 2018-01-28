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Габриэла Дабровски и Мате Павич выиграли Australian Open в миксте

Тимеа Бабош и Рохан Бопанна уступили на чемпионском тай-брейке

  • 28.01.2018 11:12
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ausopen.com
© ausopen.com

Канадка Габриэла Дабровски и хорват Мате Павич стали триумфаторами Открытого чемпионата Австралии в миксте, обыграв в финале венгерку Тимеа Бабош и Рохана Бопанну из Индии, - 2/6, 6/4, 11:9.

Встреча продлилась 1 час 8 минут. Габриэла и Мате сделали один брейк и девять эйсов, дважды ошибившись при подаче. Бабош и Бопанна два раза брали подачу соперников и выполнили пять эйсов.

Данный титул стал для Дабровски и Павича вторым на «мэйджорах» в миксте, принеся $175,000 призовых.﻿

Источник — Gotennis.ru

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