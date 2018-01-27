Марак и Павич выиграли парный мужской турнир Australian Open

Австриец Оливер Марак и хорват Мате Павич выиграли парный «мэйджор» в Мельбурне, в финале одолев колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабала и Роберта Фараха со счётом 6/4, 6/4.



Теннисисты провели на корте 1 час 33 минуты. За это время Марак и Павич выполнили семь эйсов, трижды ошиблись при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их оппоненты четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.



Это была первая победа Марака и Павича на турнире «Большого шлема».