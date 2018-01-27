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Australian Open. Возняцки переиграла Халеп в финале

Это первая победа 27-летней датчанки на Открытом чемпионате Австралии

  • 27.01.2018 13:41
  • 5707 просмотров
  • 22 комментария
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Getty Images
© Getty Images
Датчанка Каролина Возняцки (2) в финале Australian Open в трех сетах переиграла румынку Симону Халеп. Продолжительность поединка составила 2 часа 49 минут.
 
Australian Open. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Возняцки (Дания) – 6:7 (2:7), 6:3, 4:6
 
Возняцки займет первое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это первая победа 27-летней датчанки на Открытом чемпионате Австралии. Халеп впервые в карьере вышла в финал турнира, в 2014 и 2015 годах она играла в четвертьфинале.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    stoyura
    online
      stoyura, 27.01.2018 16:53
    -2
    Вот єто я понимаю рвала опу, а нет так как некоторьІе!!!
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    serg1983s
    online
      serg1983s, 27.01.2018 19:16
    +1
    Возняцки,шла к своей победе 10 лет. Больше года была первой ракеткой мира, если мне память не изменяет. А кто поносит Элину ,пошли вы в опу. Эля, мы с тобой.
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