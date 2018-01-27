Australian Open. Возняцки переиграла Халеп в финале

Датчанка Каролина Возняцки (2) в финале Australian Open в трех сетах переиграла румынку Симону Халеп. Продолжительность поединка составила 2 часа 49 минут.
Australian Open. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Возняцки (Дания) – 6:7 (2:7), 6:3, 4:6
Возняцки займет первое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Это первая победа 27-летней датчанки на Открытом чемпионате Австралии. Халеп впервые в карьере вышла в финал турнира, в 2014 и 2015 годах она играла в четвертьфинале.
Источник — Sport.ua
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