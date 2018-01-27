Australian Open. Возняцки переиграла Халеп в финале

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Шахтер взял Фомина и Танковского на сбор в ОАЭ 20:42 — wladimir_skidan Фомин нужен для лимита на легов. А то уже можно 3 защитников легов сразу выставить. плюс полузащи... 20:34 — zalik67 Ну если Фомина на сбор берут-это начало конца........