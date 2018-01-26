Халеп – Возняцкі. Прогноз і анонс фіналу Australian Open. 27.01.2018

В суботу, 27 січня, відбудеться фінал жіночого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії по тенісу. Перший в кар’єрі титул Grand Slam між собою розіграють лідерки світового рейтингу Сімона Халеп і Каролін Возняцкі. Поєдинок відбудеться на Арені Рода Лейвера не раніше 10:30 за київським часом.
Шлях до фіналу
Почнемо із першої ракетки. Сімона Халеп взяла участь в кількох неймовірних поєдинках на цьогорічному Australian Open, подарувавши вболівальникам цілу гамму різноманітних емоцій. У третьому колі румунка відіграла потрійний матчбол в поєдинку проти американки Лорен Девіс, а у півфіналі двічі не дозволила подати на матч набагато серйознішій суперниці – екс-першій ракетці Анжелік Кербер з Німеччини. Обидва ці матчі сміливо можна віднести до кращих на турнірі. Також варто відзначити і те, що в новітній історії турнірів Grand Slam ще жодна фіналістка не відігравала матчболи у більш, ніж одному матчі. Не варто забувати і про пошкодження Халеп, котре вона отримала в першому матчі. У фіналі буде важлива кожна дрібниця.
Getty Images. Сімона Халеп
Каролін Возняцкі на шляху до фіналу не зіграла жодного поєдинку проти тенісистки чільної десятки, але також була за крок від вильоту з турніру. В поєдинку проти хорватки Яни Фетт представниця Данії програвала в третьому сеті з рахунком 5:1, але знайшла в собі сили відіграти подвійний матчбол і взяла 6 геймів підряд. У півфіналі усім нам хотілося, щоб Возняцкі зіграла проти Еліни Світоліної, але травма стегна не дозволила українці продемонструвати теніс високого рівня на попередній стадії. Проте, в 1/2 фіналу бельгійка Еліз Мертенс стала для Возняцкі таким собі лакмусовим папірцем: бельгійка, котра до цього не програла жодного матчу в 2018 році, була подолана в 2 сетах.
|Стадія
|Халеп
|Возняцкі
|1 коло
|Айава (№195 WTA) –7:6(5), 6:1
|Бузарнеску (№44 WTA) – 6:2, 6:3
|2 коло
|Бушар (№112 WTA) – 6:2, 6:2
|Фетт (№119 WTA) – 3:6, 6:2, 7:5
|3 коло
|Девіс (№76 WTA) – 4:6, 6:4, 15:13
|Бертенс (№32 WTA) – 6:4, 6:3
|4 коло
|Осака (№72 WTA) – 6:3, 6:2
|Рибарікова (№21 WTA) – 6:3, 6:0
|чвертьфінал
|Кар. Плішкова (№6 WTA) – 6:3, 6:2
|Суарес Наварро (№39 WTA) – 6:0, 7:6 (3), 6:2
|півфінал
|Кербер (№16 WTA) – 6:3, 4:6, 9:7
|Мертенс (№37 WTA) – 6:3, 7:6 (2)
Матчі між собою
Як не дивно, з 2012 року тенісистки зустрічалися на корті всього 6 разів. На даний момент Возняцкі має на 2 перемоги більше – 4:2. Остання звитяга датчанки була здобута на тріумфальному для неї Підсумковому турнірі-2017 у Сінгапурі. На той момент одна із аутсайдерок змагань (до матчу зі Світоліною) знищила Халеп у двох сетах 6:0, 6:2. Також Каролін минулого року перемогла Сімону в 1/4 фіналу в Істбурні (на траві). Тоді все закінчилося у 3 сетах. Про матчі кількарічної давнини згадувати некоректно, тим більше, що майбутні опонентки вперше зустрінуться саме в фіналі.
Getty Images. Каролін Возняцкі
Стиль гри
Халеп і Возняцкі грають від захисту, проводячи більшу частину поєдинку на задній лінії, багато рухаючись і змушуючи помилятися суперників. Досить часто протистояння рівних за силою спортсменок подібного стилю гри перетворюється у справжнє видовище із затяжними розіграшами і великою кількістю бігової роботи. Все це ми бачили у півфіналі Кербер – Халеп (тим хто не дивився раджу переглянути огляд перед фіналом).
Ось деякі статистичні дані тенісисток на Australian Open
|Тенісистка
|Активно виграні м'ячі (віннерси)
|Невимушені помилки
|форхенд
|бекхенд
|загалом
|форхенд
|бекхенд
|загалом
|Халеп
|81
|40
|155
|69
|68
|153
|Возняцкі
|36
|42
|131
|48
|34
|103
Як бачимо, Халеп результативніше грає справа, в той час, як у Возняцкі у відсотковому співвідношенні краще виглядає бекхенд. У матчі проти Кербер румунка старалася грати першим номером і до певного часу в неї це чудово виходило. Але у певний момент «закінчився бензин» і німкеня за рахунок фантастичної роботи ніг ледь не вирвала перемогу. Датчанка в своїх матчах здебільшого менше рухалась по корту, але завдяки своєму технічному арсеналу зазвичай домінувала над суперницями.
Прогноз
Букмекери віддають перевагу Халеп: 1,65 проти 2,3 на Возняцкі. І якщо бути відвертим, то на кортах Австралії румунка більше напрацювала на перемогу. Але це фінал жіночого одиночного розряду, грають перші номери світового рейтингу – передбачити результат вкрай важко.
Проноз Sport.ua: перемога Халеп в 3 сетах.
Наостанок додам, що на двох у Возняці і Халеп 4 програних фінали Grand Slam. В суботу по обіді їх буде вже 5, але котрась все ж здобуде довгоочікуваний титул. Також перемога в Мельбурні визначить майбутню лідерку світового рейтингу.
Источник — Sport.ua
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