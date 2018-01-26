Халеп – Возняцкі. Прогноз і анонс фіналу Australian Open. 27.01.2018

В суботу, 27 січня, відбудеться фінал жіночого одиночного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії по тенісу. Перший в кар’єрі титул Grand Slam між собою розіграють лідерки світового рейтингу Сімона Халеп і Каролін Возняцкі. Поєдинок відбудеться на Арені Рода Лейвера не раніше 10:30 за київським часом.

Шлях до фіналу

Почнемо із першої ракетки. Сімона Халеп взяла участь в кількох неймовірних поєдинках на цьогорічному Australian Open, подарувавши вболівальникам цілу гамму різноманітних емоцій. У третьому колі румунка відіграла потрійний матчбол в поєдинку проти американки Лорен Девіс, а у півфіналі двічі не дозволила подати на матч набагато серйознішій суперниці – екс-першій ракетці Анжелік Кербер з Німеччини. Обидва ці матчі сміливо можна віднести до кращих на турнірі. Також варто відзначити і те, що в новітній історії турнірів Grand Slam ще жодна фіналістка не відігравала матчболи у більш, ніж одному матчі. Не варто забувати і про пошкодження Халеп, котре вона отримала в першому матчі. У фіналі буде важлива кожна дрібниця.



Getty Images. Сімона Халеп

Каролін Возняцкі на шляху до фіналу не зіграла жодного поєдинку проти тенісистки чільної десятки, але також була за крок від вильоту з турніру. В поєдинку проти хорватки Яни Фетт представниця Данії програвала в третьому сеті з рахунком 5:1, але знайшла в собі сили відіграти подвійний матчбол і взяла 6 геймів підряд. У півфіналі усім нам хотілося, щоб Возняцкі зіграла проти Еліни Світоліної, але травма стегна не дозволила українці продемонструвати теніс високого рівня на попередній стадії. Проте, в 1/2 фіналу бельгійка Еліз Мертенс стала для Возняцкі таким собі лакмусовим папірцем: бельгійка, котра до цього не програла жодного матчу в 2018 році, була подолана в 2 сетах.

Стадія Халеп Возняцкі 1 коло Айава (№195 WTA) – 7:6(5), 6:1 Бузарнеску (№44 WTA) – 6:2, 6:3 2 коло Бушар (№112 WTA) – 6:2, 6:2 Фетт (№119 WTA) – 3:6, 6:2, 7:5 3 коло Девіс (№76 WTA) – 4:6, 6:4, 15:13 Бертенс (№32 WTA) – 6:4, 6:3 4 коло Осака (№72 WTA) – 6:3, 6:2 Рибарікова (№21 WTA) – 6:3, 6:0 чвертьфінал Кар. Плішкова (№6 WTA) – 6:3, 6:2 Суарес Наварро (№39 WTA) – 6:0, 7:6 (3), 6:2 півфінал Кербер (№16 WTA) – 6:3, 4:6, 9:7 Мертенс (№37 WTA) – 6:3, 7:6 (2)

Матчі між собою

Як не дивно, з 2012 року тенісистки зустрічалися на корті всього 6 разів. На даний момент Возняцкі має на 2 перемоги більше – 4:2. Остання звитяга датчанки була здобута на тріумфальному для неї Підсумковому турнірі-2017 у Сінгапурі. На той момент одна із аутсайдерок змагань (до матчу зі Світоліною) знищила Халеп у двох сетах 6:0, 6:2. Також Каролін минулого року перемогла Сімону в 1/4 фіналу в Істбурні (на траві). Тоді все закінчилося у 3 сетах. Про матчі кількарічної давнини згадувати некоректно, тим більше, що майбутні опонентки вперше зустрінуться саме в фіналі.



Getty Images. Каролін Возняцкі

Стиль гри

Халеп і Возняцкі грають від захисту, проводячи більшу частину поєдинку на задній лінії, багато рухаючись і змушуючи помилятися суперників. Досить часто протистояння рівних за силою спортсменок подібного стилю гри перетворюється у справжнє видовище із затяжними розіграшами і великою кількістю бігової роботи. Все це ми бачили у півфіналі Кербер – Халеп (тим хто не дивився раджу переглянути огляд перед фіналом).

Ось деякі статистичні дані тенісисток на Australian Open

Тенісистка Активно виграні м'ячі (віннерси) Невимушені помилки форхенд бекхенд загалом форхенд бекхенд загалом Халеп 81 40 155 69 68 153 Возняцкі 36 42 131 48 34 103

Як бачимо, Халеп результативніше грає справа, в той час, як у Возняцкі у відсотковому співвідношенні краще виглядає бекхенд. У матчі проти Кербер румунка старалася грати першим номером і до певного часу в неї це чудово виходило. Але у певний момент «закінчився бензин» і німкеня за рахунок фантастичної роботи ніг ледь не вирвала перемогу. Датчанка в своїх матчах здебільшого менше рухалась по корту, але завдяки своєму технічному арсеналу зазвичай домінувала над суперницями.

Прогноз

Букмекери віддають перевагу Халеп: 1,65 проти 2,3 на Возняцкі. І якщо бути відвертим, то на кортах Австралії румунка більше напрацювала на перемогу. Але це фінал жіночого одиночного розряду, грають перші номери світового рейтингу – передбачити результат вкрай важко.

Проноз Sport.ua: перемога Халеп в 3 сетах.

Наостанок додам, що на двох у Возняці і Халеп 4 програних фінали Grand Slam. В суботу по обіді їх буде вже 5, але котрась все ж здобуде довгоочікуваний титул. Також перемога в Мельбурні визначить майбутню лідерку світового рейтингу.

Відеотрансляція поєдинку