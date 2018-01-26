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Australian Open. Федерер стал вторым финалистом. 26.01.2018

Швейцарский теннисист обыграл 21-летнего корейца Хена Чона

  • 26.01.2018 11:55
  • 3945 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал вторым финалистом Australian Open в одиночном разряде.

В полуфинальном поединке 36-летний Федерер доминировал против Хена Чона на протяжении первых двух сетов. При счете 2:5 во второй партии 21-летний Чон снялся из-за травмы.

Australian Open. Полуфинал
Роджер Федерер (Швейцария) – Хен Чон (Южная Корея) – 6:1, 5:2 (отказ)



В финале, который состоится 28 января, Федерер встретится с хорватом Марином Чиличем, который обыграл британца Кайла Эдмунда.

Напомним, швейцарец является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису. Победа над Чиличем может принести Федереру 20-й титул на турнирах Большого Шлема.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    uandr
    online
      uandr, 26.01.2018 13:56
    +8
    М-да, в 36 лет и такие результаты. Что скажеш, красава !!!
    Хотя... а есть ли сейчас в АТР конкуренты этому ветерану ?!
    Ссылка
    garri2008
    online
      garri2008, 26.01.2018 14:11
    0
    uandr, 26.01.2018 13:56
    М-да, в 36 лет и такие результаты. Что скажеш, красава !!!
    Хотя... а есть ли сейчас в АТР конкуренты этому ветерану ?!
    Есть. Чилич
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 26.01.2018 14:38
    +6
    garri2008, 26.01.2018 14:11
    uandr, 26.01.2018 13:56
    М-да, в 36 лет и такие результаты. Что скажеш, красава !!! Хотя... а есть ли сейчас в АТР конкуренты этому ветерану ?!

    Есть. Чилич
    Хорвата должен уработать в финале
    Ссылка
    ernst_n
    online
    ernst_n, 26.01.2018 15:28
    +1
    Когда Федерер включает обороты, устоять очень сложно. Думаю хорват это сам понимает. Когда то Раонич со своей убойной подачи играл против Роджера в финале БШ... За 3 сета легко, даже не заметил его.
    Ссылка
    garri2008
    online
      garri2008, 26.01.2018 15:28
    +1
    Сергей Богданов, 26.01.2018 14:38
    garri2008, 26.01.2018 14:11
    uandr, 26.01.2018 13:56 М-да, в 36 лет и такие результаты. Что скажеш, красава !!! Хотя... а есть ли сейчас в АТР конкуренты этому ветерану ?! Есть. Чилич

    Хорвата должен уработать в финале
    Хотелось бы
    Ссылка
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