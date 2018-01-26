Australian Open. Федерер стал вторым финалистом. 26.01.2018

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал вторым финалистом Australian Open в одиночном разряде.



В полуфинальном поединке 36-летний Федерер доминировал против Хена Чона на протяжении первых двух сетов. При счете 2:5 во второй партии 21-летний Чон снялся из-за травмы.



Australian Open. Полуфинал

Роджер Федерер (Швейцария) – Хен Чон (Южная Корея) – 6:1, 5:2 (отказ)







В финале, который состоится 28 января, Федерер встретится с хорватом Марином Чиличем, который обыграл британца Кайла Эдмунда.



Напомним, швейцарец является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису. Победа над Чиличем может принести Федереру 20-й титул на турнирах Большого Шлема.