Australian Open. Федерер стал вторым финалистом. 26.01.2018

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал вторым финалистом Australian Open в одиночном разряде.
В полуфинальном поединке 36-летний Федерер доминировал против Хена Чона на протяжении первых двух сетов. При счете 2:5 во второй партии 21-летний Чон снялся из-за травмы.
Australian Open. Полуфинал
Роджер Федерер (Швейцария) – Хен Чон (Южная Корея) – 6:1, 5:2 (отказ)
В финале, который состоится 28 января, Федерер встретится с хорватом Марином Чиличем, который обыграл британца Кайла Эдмунда.
Напомним, швейцарец является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии по теннису. Победа над Чиличем может принести Федереру 20-й титул на турнирах Большого Шлема.
Источник — Sport.ua
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Хотя... а есть ли сейчас в АТР конкуренты этому ветерану ?!
Хотя... а есть ли сейчас в АТР конкуренты этому ветерану ?!
М-да, в 36 лет и такие результаты. Что скажеш, красава !!! Хотя... а есть ли сейчас в АТР конкуренты этому ветерану ?!
Есть. Чилич
uandr, 26.01.2018 13:56 М-да, в 36 лет и такие результаты. Что скажеш, красава !!! Хотя... а есть ли сейчас в АТР конкуренты этому ветерану ?! Есть. Чилич
Хорвата должен уработать в финале
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