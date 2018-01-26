Марин ЧИЛИЧ: «В финале холел бы сыграть с тем, кого смогу обыграть»

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от финального поединка на Australian Open.
«В финале холел бы сыграть с тем, кого смогу обыграть. С одной стороны Федерер – один из самых успешных игроков на «Шлемах», который так много раз играл на решающих стадиях. Он прибавляет и показывает лучший теннис в самых важных матчах. Играть с ним – всегда испытание.
С другой – Чон. Я играл с ним несколько раз и думаю, что он очень прибавил за последние полгода-год. Он повзрослел и играет в по-настоящему отличный теннис, смотреть который очень интересно. Прекрасно защищается и при этом очень мощно бьет с обеих сторон», – сказал Чилич.
Смотрите видеотрансляцию поединка Федерер – Чон по ссылке.
Источник — Twitter
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