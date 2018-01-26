AO-2018. Младенович и Бабош стали победительницами в парном разряде

Кристина Младенович и Тимея Бабош стали победительницами Australian Open в женском парном разряде. В финале соревнований французско-венгерская пара в двух сетах обыграла российский дуэт Екатерина Макарова / Елена Веснина.



Australian Open. Финал парного разряда

Кристина Младенович (Франция) / Тимея Бабош (Венгрия) – Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия) – 6:4, 6:3.



Отметим, что российская пара считалась фаворитом у букмекеров, Макарова и Веснина имели возможность завоевать карьерный Большой Шлем.

В свою очередь для Бабош эта победа стала первой на «мейджорах», Младенович выигрывала Ролан Гаррос в 2016 с Каролин Гарсией. Вместе Бабош и Младенович в паре уступили в финале Уимблдона (2014 год, против сестер Уильямс).

Венгерка также имеет еще одно участие в финальном матче британского турнира в 2016 году (в паре со Шведовой уступили итальянскому дуэту Эррани / Винчи), а француженка с той ж Гарсией уступила в финале US Open в 2016 году Шафарджовой и Маттек-Сандс.