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AO-2018. Младенович и Бабош стали победительницами в парном разряде

Французско-венгерская пара в двух сетах переиграла российский дуэт Макарова / Веснина

  • 26.01.2018 09:12
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Getty Images. Тимея Бабош и Кристина Младенович
© Getty Images. Тимея Бабош и Кристина Младенович

Кристина Младенович и Тимея Бабош стали победительницами Australian Open в женском парном разряде. В финале соревнований французско-венгерская пара в двух сетах обыграла российский дуэт Екатерина Макарова / Елена Веснина.

Australian Open. Финал парного разряда
Кристина Младенович (Франция) / Тимея Бабош (Венгрия) – Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия) – 6:4, 6:3.

Отметим, что российская пара считалась фаворитом у букмекеров, Макарова и Веснина имели возможность завоевать карьерный Большой Шлем.

В свою очередь для Бабош эта победа стала первой на «мейджорах», Младенович выигрывала Ролан Гаррос в 2016 с Каролин Гарсией. Вместе Бабош и Младенович в паре уступили в финале Уимблдона (2014 год, против сестер Уильямс).

Венгерка также имеет еще одно участие в финальном матче британского турнира в 2016 году (в паре со Шведовой уступили итальянскому дуэту Эррани / Винчи), а француженка с той ж Гарсией уступила в финале US Open в 2016 году Шафарджовой и Маттек-Сандс.

Источник — Sport.ua

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