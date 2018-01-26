Australian Open. Федерер – Чон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 26 января, состоится второй полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. За выход в финал сразятся Роджер Федерер и Хен Чон (№58 ATP).

Начало поединка – 10:30 по Киеву. Напомним, победителя сегодняшней встречи в финале ожидает Марин Чилич.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен в эту новость ближе к старту матча.