ХАЛЕП: «Победа на AO значит для меня больше, чем 1-й номер рейтинга»

Первая ракетка мира Симона Халеп поделилась ожиданиями от финального поединка на Australian Open против Каролин Возняцки.



«В начале турнира я не верила, что зайду так далеко, потому что ситуация была действительно плохой. Примерно как на Ролан Гаррос. Сейчас я в финале, так что посмотрим, что будет. После того матча в первом круге я получила уверенность в том, что могу продолжать играть и выигрывать. Именно поэтому я поверила, что с голеностопом всё будет в порядке на протяжении всех матчей. Я не хочу о нём больше думать. В субботу я хочу просто отдать всё, что у меня есть, а уже потом у меня будет хороший отдых.



Во встрече с Возняцки я ничего не хочу менять. Это будет обычный матч, похож на сегодняшний. Я к нему готова. Безусловно, это большой вызов для меня, наверное, самый большой, потому что это первый «Шлем» в сезоне и первый мой финал здесь. Я играла против неё много раз, она серьёзная соперница. Я выиграла несколько матчей у неё, но это будет совершенно другой и новый матч. Эмоциональный матч, на нас обеих будет давление. Посмотрим, что случится в субботу.



Что для меня означает стать чемпионкой турнира Большого Шлема? Больше, чем первый номер рейтинга, если честно (улыбается). Это моя мечта, но всегда сложно её осуществить, когда вы к ней близко. У меня было уже две возможности, последняя - самая близкая. Может, в субботу у меня и получится, никто ведь не знает. Если я снова вышла в финал, значит, у меня вновь есть шанс выиграть, а если это не произойдёт, я не сдамся и буду настраиваться на следующую такую возможность», – сказала Халеп.



Добавим, что финал женского одиночного разряда состоится в субботу, 27 января. Любопытно, что Возняцки и Халеп ни разу в карьере не побеждали на турнирах серии Grand Slam (по 2 проигранных финала).