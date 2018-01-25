Цуренко и Свитолина пропустят турнир в Тайбэе

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко пропустят турнир на Тайване, который стартует 29 января.
И если первая ракетка Украины, которая является действующей победительницей турнира, не поедет на Taiwan Open из-за травмы бедра, то о причинах отказа от участия Леси Цуренко пока неизвестно.
Добавим, что нашу страну в Тайбэе представит Катерина Козлова.
Источник — Twitter
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Виграний ТВШ замінює декілька виграних турнірів меншої ваги. Але на шлемах треба доходити до вирішальних стадій, де набирається основна масса очок: перемога в півфіналі, тобто вихід у фінал - 500 очок, перемога в фіналі - ще 700 очок.
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