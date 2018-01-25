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Цуренко и Свитолина пропустят турнир в Тайбэе

Украинки не буду участвовать в Taiwan Open-2018

  • 25.01.2018 16:55
  • 1724 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко пропустят турнир на Тайване, который стартует 29 января.

И если первая ракетка Украины, которая является действующей победительницей турнира,  не поедет на Taiwan Open из-за травмы бедра, то о причинах отказа от участия Леси Цуренко пока неизвестно.

Добавим, что нашу страну в Тайбэе представит Катерина Козлова.

Источник — Twitter

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.01.2018 17:43
    0
    Ще мінус трохи очок для Елінки(((
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 25.01.2018 17:44
    0
    А скільки ще треба захистити цього року
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    Александр Сурков
    online
      Александр Сурков, 25.01.2018 17:54
    0
    Главное надо думать не сколько защитить очков, а сколько можно еще заработать. Пока она идет с перевыполнением плана.
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    rus3855
    online
      rus3855, 25.01.2018 18:21
    +1
    Ничего страшного!Главное залечить травму до конца чтобы потом не мучиться весь сезон и играть в пол силы на характере!из топ 8 точно не вылетит,а это главное пока что на сегодняшний день....главное чтобы на больших турнирах большого шлема играла в полной боевой готовности и выигрывала их,а на остальные можно пока махнуть рукой!Лучше пусть победит на турнире большого шлема,чем выиграет на жилах, отмучается какой-то мастерс....на турнирах БШ можно всё компенсировать в плане очков рейтинге,да и не все мастерсы будет пропускать!да и вообще думаю более важная цель не то чтобы стать первой ракеткой мира,а выиграть любой турнир большого шлема чтобы просто прибавилась уверенность и психология победителя!
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 25.01.2018 18:27
    0
    С Элиной понятно, ибо надо лечиться, а что с Лесей такое? Будет к Дохе готовиться?
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    vit-2
    online
      vit-2, 25.01.2018 20:26
    0
    Не страшно втрачених очок саме тут: в Еліни є +300 за А0 і ще за Брісбен плюсик є.

    Виграний ТВШ замінює декілька виграних турнірів меншої ваги. Але на шлемах треба доходити до вирішальних стадій, де набирається основна масса очок: перемога в півфіналі, тобто вихід у фінал - 500 очок, перемога в фіналі - ще 700 очок.
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