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Марин Чилич стал первым финалистом Australian Open

Хорват в трех сетах обыграл Кайла Эдмунда из Великобритании

  • 25.01.2018 13:41
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Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич

Хорват Марин Чилич стал первым финалистом мужского турнира Australian Open.

В полуфинале турнира шестая ракетка соревнований обыграл молодого британца Кайла Эдмунда. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и был завершен в трех сетах: 6:2, 7:6(4), 6:2.

Чилич стал первым представителем Хорватии в финале Australian Open.

Соперником хорватского теннисиста станет победитель матча Хен Чон – Роджер Федерер. Этот матч состоится 26 января, а финал пройдет 28 января.

Источник — Sport.ua

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