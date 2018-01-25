Марин Чилич стал первым финалистом Australian Open

"В чем прикол: нет травм, есть амбиции, здоровье." - мда, рассуждает, как дилетант. Кро...

И тут напрашивается вопрос "а был ли мальчик?" Спорт.юа а я уж думал заскучаю без ...

Так главное показать какой рыжик хороший а то что вся Украина платит зп 20 кротячим нигерам это н...

Спасибо тебе, Капитан Очевидность!!

в 147(!!!) разуж не с такими ли миллионами этот рыжий хозяин ( и Шахтера, и жизни ) на "про...