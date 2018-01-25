Марин Чилич стал первым финалистом Australian Open

Хорват Марин Чилич стал первым финалистом мужского турнира Australian Open.
В полуфинале турнира шестая ракетка соревнований обыграл молодого британца Кайла Эдмунда. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и был завершен в трех сетах: 6:2, 7:6(4), 6:2.
Чилич стал первым представителем Хорватии в финале Australian Open.
Соперником хорватского теннисиста станет победитель матча Хен Чон – Роджер Федерер. Этот матч состоится 26 января, а финал пройдет 28 января.
Источник — Sport.ua
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