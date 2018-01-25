Ализе Корне предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил

На официальном сайте ITF сегодня был опубликован пресс-релиз, в котором сообщается о том, что француженке предъявлено обвинение в нарушении статьи 2.4 Теннисной антидопинговой программы (TADP). Теннисистка три раза отсутствовала по заявленному ранее местоположению, куда могли прийти инспекторы, тем самым трижды не сдала пробу на допинг.

Обвинение Корне было предъявлено 11 января 2018 года. В соотвествии с правилами TADP, до рассмотрения дела больше не будет никаких заявлений, за исключением публичных комментариев Ализе или её представителей.

Сама же Корне сегодня опубликовала заявление в социальных сетях, сообщив, что в октябре прошлого года она получила третий пропуск сдачи пробы, которые относятся к тестам без предупреждения. ITF отказалась выслушивать о причинах её отсутствия в том или ином заявленном месте.

Слушание по делу теннисистки состоится в марте и определит дальнейшую судьбу сезона для француженки. До этого она продолжит выступать на турнирах, но не сможет сыграть в Кубке Федерации в феврале, согласно правил ITF.