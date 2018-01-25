Калинина обыграла россиянку Клейбанову на турнире в США

Украинка Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира серии ITF в Уэс-Чэпел, США.
В матче первого раунда киевлянка в упорном поединке обыграла россиянку Алису Клейбанову.
Первую партию Калинина проиграла 4:6, а во втором сете лишь на тай-брейке удалось сломить соперницу, выиграв 13-й гейм 7:4. В третьем сете при счете 4:1 в пользу украинки соперница снялась.
Уэс-Чэпел, США
Основная сетка. 1 круг
Ангелина Калинина (Украина, 1) - Алиса Клейбанова (Россия) 4:6, 7:6(4), 4:1 (отказ)
Источник — Sport.ua
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