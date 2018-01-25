Australian Open. Симона Халеп вышла в финал

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Шахтер вошел в топ-100 налогоплательщиков Украины 20:30 — vj-slim Так главное показать какой рыжик хороший а то что вся Украина платит зп 20 кротячим нигерам это н... 20:19 — adrian19 Спасибо тебе, Капитан Очевидность!! 20:16 — уух ( хмельницкий ) в 147(!!!) разуж не с такими ли миллионами этот рыжий хозяин ( и Шахтера, и жизни ) на "про...