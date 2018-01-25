Australian Open. Симона Халеп вышла в финал

Первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, в трёх сетах одолела немку Анжелик Кербер, занимающую 16-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 4:6, 9:7 в полуфинале Открытого первенства Австралии.
Матч продолжался 2 часа 20 минут. За это время 26-летняя Халеп выполнила шесть эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала девять брейк-пойнтов, а 30-летняя Кербер ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала семь брейков. Ранее счёт в личных встречах был 4:4.
За главный трофей Australian Open Халеп поборется с датчанкой Каролин Возняцки.
Финал состоится 27 января в 10:30 по киевскому времени.
Источник — Gotennis.ru
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dudigo78, 25.01.2018 14:10 ага, то казали ті, що постійно після провалів Еліни називають її суперницю топ і майбутню зірку. Але щось Джорджі так і не стала топом, Гергес також ніяк в десятку не залізе. Треба бути об'єктивним: Еліна може видати результат на певних турнірах, але на головних таких як ТВШ, коли топи у формі, їй поки що ловити нічого. Я просто любувався тим, як Вознякі без надзусиль обіграла Мертенс, яка реально на голову від неї слабша Что за ерунда? О Джорджи никто ничего не говорил, поскольку против нее Элина играла с травмой ахилла. Гергес вышла на высокий уровень меньше года назад, и уже рядом с десяткой. О Мертенс я лично говорил, что она даст бой Возняцки, и легкого матча у Каро не было. В десятке бельгийка, конечно, будет. Она еще прошлый год вне сотни начинала, а уже замыкает топ-20. Все будет, а скоро только кошки родятся.
Но тим не менше ви самі то не заперечуєте, що на даний час виграти ТВШ Еліні не реально, коли головні суперниці підходять у формі, а не так як було в Торонто. Щодо матчу Мертенс з Вознякі, то я не побачив якихось проблем у полько-датчанки. Вона всю гру тримала під контролем. По Мертенс, я чесно кажучи не бачу за якими критеріями вона буде у топах. Не на всіх же турнірах в неї буде така сітка як на АО.
Мертенс не факт що закріпиться в ТОП-10, а раз-два потрапити туди цедосить вірогідно.
А на рахунок виграшу ТВШ, то принаймі в 3-х із 4--х, крім Вімблдону, Еліна може серйозно претендувати на перемогу, маючи хорошу статистику особистих зустрічей з більшістю тенісисток з поточноі ТОП-10, хай і здобута вона на менш значимих турніиах. Проблема в тому що Світоліна зазвичай вилітає на ТВШ не від ТОПів, останній виняток це РГ-2017 з епохальною поразкою від Сімони.
Станислав Матусевич, 25.01.2018 15:34 dudigo78, 25.01.2018 14:10 ага, то казали ті, що постійно після провалів Еліни називають її суперницю топ і майбутню зірку. Але щось Джорджі так і не стала топом, Гергес також ніяк в десятку не залізе. Треба бути об'єктивним: Еліна може видати результат на певних турнірах, але на головних таких як ТВШ, коли топи у формі, їй поки що ловити нічого. Я просто любувався тим, як Вознякі без надзусиль обіграла Мертенс, яка реально на голову від неї слабша Что за ерунда? О Джорджи никто ничего не говорил, поскольку против нее Элина играла с травмой ахилла. Гергес вышла на высокий уровень меньше года назад, и уже рядом с десяткой. О Мертенс я лично говорил, что она даст бой Возняцки, и легкого матча у Каро не было. В десятке бельгийка, конечно, будет. Она еще прошлый год вне сотни начинала, а уже замыкает топ-20. Все будет, а скоро только кошки родятся. Но тим не менше ви самі то не заперечуєте, що на даний час виграти ТВШ Еліні не реально, коли головні суперниці підходять у формі, а не так як було в Торонто. Щодо матчу Мертенс з Вознякі, то я не побачив якихось проблем у полько-датчанки. Вона всю гру тримала під контролем. По Мертенс, я чесно кажучи не бачу за якими критеріями вона буде у топах. Не на всіх же турнірах в неї буде така сітка як на АО.
Мертенс не факт що закріпиться в ТОП-10, а раз-два потрапити туди цедосить вірогідно.А на рахунок виграшу ТВШ, то принаймі в 3-х із 4--х, крім Вімблдону, Еліна може серйозно претендувати на перемогу, маючи хорошу статистику особистих зустрічей з більшістю тенісисток з поточноі ТОП-10, хай і здобута вона на менш значимих турніиах. Проблема в тому що Світоліна зазвичай вилітає на ТВШ не від ТОПів, останній виняток це РГ-2017 з епохальною поразкою від Сімони.
Задатки в неї дуже непогані, а як воно буде насправді, побачим скоро.
Далеко не кожен може скористатись своїми можливостями. Чого варта лише Бушар.
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