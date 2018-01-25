Каролин Возняцки стала первой финалисткой Australian Open

27-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в финал престижного турнира Australian Open, обыграв 22-летнюю бельгийку Элис Мертенс.
Для победы Возняцки потребовались два сета: 6:3, 7:6 (7:2). Поединок продолжалась 1 час 40 минут. Возняцки впервые в карьере пробилась в финал Australian Open.
В финале Возняцки встретится с победительницей противостояния между румынкой Симоной Халеп и немкой Анжелик Кербер.
Призовой фонд Australian Open составляет $43,7 миллиона.
Источник — Sport.ua
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