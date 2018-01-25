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Каролин Возняцки стала первой финалисткой Australian Open

В полуфинале датская теннисистка в двух сетах обыграла бельгийку Элис Мертенс

  • 25.01.2018 07:59
  • 3413 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки

27-летняя датская теннисистка Каролин Возняцки вышла в финал престижного турнира Australian Open, обыграв 22-летнюю бельгийку Элис Мертенс.

Для победы Возняцки потребовались два сета: 6:3, 7:6 (7:2). Поединок продолжалась 1 час 40 минут. Возняцки впервые в карьере пробилась в финал Australian Open.

В финале Возняцки встретится с победительницей противостояния между румынкой Симоной Халеп и немкой Анжелик Кербер.

Призовой фонд Australian Open составляет $43,7 миллиона.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 25.01.2018 08:36
    +8
    Ожидаемо молодец, турнирная сетка просто сказка, но Каро отлично сделала свою работу
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