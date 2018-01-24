Ренн. Стаховский проиграл в первом круге

того и гляди,нормальный форвард в сборной появится!

Что сейчас вытворяет Халеп!!! Просто рвет она Энжи и ведет уже 5:0 в первой партии.

То-то и оно. Каро не дала сразу Мертенс играть вольготно, отсюда и куча ошибок у Мертенс. А Эля, ...

Мертенс очікувано сьогодні вже не така активна - така ноша мало кому до снаги з андердогів. Ну і ...