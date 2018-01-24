Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ренн. Стаховский проиграл в первом круге

Украинский теннисист уступил Элиасу Имеру из Швеции

  • 24.01.2018 20:07
  • 618 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть рубеж первого круга на «челленджере» во Франции. В матче против представителя Швеции Элиаса Имера (№140 ATP) украинец записал в свой актив один сет, но все же уступил.

Ренн. Первый круг
Элиас Имер (Швеция) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:1, 3:6, 6:3.

Во втором круге Имер померяется силами с немцем Янником Маденом (№149 ATP).

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    tina_kris_tina
      tina_kris_tina, 24.01.2018 21:23
    0
    Вел себя во время матча как последняя сволочь. За что и был справедливо освистан.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.