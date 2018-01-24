Ренн. Стаховский проиграл в первом круге

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть рубеж первого круга на «челленджере» во Франции. В матче против представителя Швеции Элиаса Имера (№140 ATP) украинец записал в свой актив один сет, но все же уступил.
Ренн. Первый круг
Элиас Имер (Швеция) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:1, 3:6, 6:3.
Во втором круге Имер померяется силами с немцем Янником Маденом (№149 ATP).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.