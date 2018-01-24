Australian Open. Кербер, Халеп, Федерер и Чон вышли в полуфинал

Завершился 10-й игровой день Открытого чемпионата Австралии, определивший имена всех полуфиналистов турнира.

По два поединка 1/4 финала было сыграно сегодня в мужском и женском разрядах.

В женском разряде полуфиналистками стали Анжелик Кербер и Симона Халеп, а у мужчин – Роджер Федерер и Чон Хен.

Australian Open. 1/4 финала

Анжелик Кербер (21) – Мэдисон Кис (17) – 6:1, 6:2





Симона Халеп (1) – Каролина Плишкова (6) – 6:3, 6:2



Чон Хен – Теннис Сандгрен – 6:4, 7:6(5), 6:3





Роджер Федерер (2) – Томаш Бердых (19) – 7:6(1), 6:3, 6:4

Результаты всех матчей дня