Australian Open. Кербер, Халеп, Федерер и Чон вышли в полуфинал

Завершился 10-й игровой день Открытого чемпионата Австралии, определивший имена всех полуфиналистов турнира.
По два поединка 1/4 финала было сыграно сегодня в мужском и женском разрядах.
В женском разряде полуфиналистками стали Анжелик Кербер и Симона Халеп, а у мужчин – Роджер Федерер и Чон Хен.
Australian Open. 1/4 финала
Анжелик Кербер (21) – Мэдисон Кис (17) – 6:1, 6:2
Симона Халеп (1) – Каролина Плишкова (6) – 6:3, 6:2
Чон Хен – Теннис Сандгрен – 6:4, 7:6(5), 6:3
Роджер Федерер (2) – Томаш Бердых (19) – 7:6(1), 6:3, 6:4
Пары 1/2 финала
Марин Чилич (6) – Кайл Эдмунд
Чон Хен – Роджер Федерер (2)
Симона Халеп (1) – Анжелик Кербер (21)
Элис Мертенс – Каролин Возняцки (2)
Источник — Sport.ua
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