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Australian Open. Кербер, Халеп, Федерер и Чон вышли в полуфинал

На Открытом чемпионате Австралии стали известны имена всех полуфиналистов

  • 24.01.2018 17:49
  • 1477 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Завершился 10-й игровой день Открытого чемпионата Австралии, определивший имена всех полуфиналистов турнира.

По два поединка 1/4 финала было сыграно сегодня в мужском и женском разрядах.

В женском разряде полуфиналистками стали Анжелик Кербер и Симона Халеп, а у мужчин – Роджер Федерер и Чон Хен.

Australian Open. 1/4 финала

Анжелик Кербер (21) – Мэдисон Кис (17) – 6:1, 6:2


Симона Халеп (1) – Каролина Плишкова (6) – 6:3, 6:2

Чон Хен – Теннис Сандгрен – 6:4, 7:6(5), 6:3


Роджер Федерер (2) – Томаш Бердых (19) – 7:6(1), 6:3, 6:4

Результаты всех матчей дня

Пары 1/2 финала
Марин Чилич (6) – Кайл Эдмунд
Чон Хен – Роджер Федерер (2)

Симона Халеп (1) – Анжелик Кербер (21)
Элис Мертенс – Каролин Возняцки (2)

 

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    voone1983
    online
    voone1983, 24.01.2018 19:39
    0
    Дивився тільки 1й сет Федерера, але я просто в шоці від його гри. Коли він летів Бердиху він почав грати як надлюдина. Я просто офігевал з кінцівки сету. Таке відчуття було, що його гравітація не тримає, а йому вже ж під 40. Нажаль далі не дивився, бо спати хотів.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 24.01.2018 19:44
    0
    voone1983, 24.01.2018 19:39
    Дивився тільки 1й сет Федерера, але я просто в шоці від його гри. Коли він летів Бердиху він почав грати як надлюдина. Я просто офігевал з кінцівки сету. Таке відчуття було, що його гравітація не тримає, а йому вже ж під 40. Нажаль далі не дивився, бо спати хотів.
    А он и есть над-. В таком возрасте так играть!
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