Свитолина вернется на третью строчку рейтинга WTA

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вернется на третью строчку в рейтинге WTA на следующей неделе. Спортсменка повторит свой личный рекорд в мировой классификации.
Поражение чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии гарантировало украинской теннисистке третье место в обновленном рейтинге WTA.
Плишкова уступила в борьбе за выход в полуфинал действующей первой ракетке Симоне Халеп. Единственной конкуренткой румынки за место лидера в мировой классификации по итогам Australian Open теперь осталась датчанка Каролин Возняцки, вторая ракетка мира.
Элина Свитолинa впервые сумела подняться на третью строчку в рейтинге в сентябре по результатам US Open-2017 и продержалась на этом месте четыре недели. Третья позиция в рейтинге — это абсолютный рекорд для украинского тенниса как среди женщин, так и среди мужчин. Этот сезон 23-летняя украинка открывала в статусе шестой ракетки мира. В Мельбурне Свитолина завершила выступление после четвертьфинала.
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сподіваюсь Еліна теж досягне найближчим часом однієі з двох вершин (перша ракетка, або ТВШ), щоб надалі вже бути більш психологічно стійкою у вирішальних матчах.
Зараз є в арсенал у Еліни на прийнятному рівні:
- перша подача;
- прийом;
- гра біля сітки;
- старається діставати будьякий м'яч.
Потрібно додати:
- тримати відсоток першоі подачі на рівні 60+;
- покращити другу подачу;
- не губитися під час виходів суперниці до сітки (навчитися робити свічки і більш якісні обвідні удари);
- покращити проблемні вкорочені удари;
- не тільки захищатися, повертаючи м'яч суперниці здебільшого в центр корту і чекаючи іі помилки , а готувати в тривалих розіграшах і свою атаку, як це роблять інші тенісистки;
- мінімізувати проблеми психологічного характеру.
Нічого такого не реального, головне щоб були, бажання, терпіння, наполегливість і здоров'я.
Успіхів усім украінцям на кортах.
К сожалению это так, нужно разнообразить игру и использовать разные тактики, как это сделала сегодня халеп когда играла первым номером против плишковой
Золотые слова, поддерживаю. Если бы Элина играла первым номером против Мертенс, то шансы на победу были бы намного выше. Смотрел весь матч Халеп - Плишкова сегодня. После 0:3 Халеп поняла, что если сидеть в защите, то ничем хорошим это не закончится. Она быстренько сменила тактику на агрессивную, и результат пришел. Согласен с Вами и тоже считаю, что Эле следовало бы научиться играть разнообразнее, а не только ждать ошибок соперниц.
Стосовно гри з Мертенс дійшли висновку, що Мертенс краще підготувалась до гри, а Еліна не була готова до саме такої гри Бельгійки. Плюс в декількох ключових моментах просто Мертенс пощастило, а Еліні не пощастило.
Це думка деяких з найкращих гравців в історії, тому мене просто бісять коменти про скучну гру Еліни і тд від Мега диванних експертів. Гляньте на Світоліну в 2015 і 2016 роках і Світоліну в 2017-2018 роках. Треба тупим бути, аби не помітити величезного прогресу. При чому їй лише 23 роки. Я не називаю її гру ідеальною, але я бачу, що вона працює над помилками. Вона бачить слабкі сторони своєї гри і працює над ними. І якщо буде далі так працювати то і ТБШ прийдуть і 1е місце в рейтингу. А якшо і не так, то все одно вона вже досягла більше, аніж 99,99999 % тенісистів досягнуть коли небудь.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.