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Свитолина вернется на третью строчку рейтинга WTA

Украинская теннисистка повторит свой личный рекорд в мировой классификации

  • 24.01.2018 09:26
  • 4521 просмотров
  • 16 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вернется на третью строчку в рейтинге WTA на следующей неделе. Спортсменка повторит свой личный рекорд в мировой классификации.

Поражение чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии гарантировало украинской теннисистке третье место в обновленном рейтинге WTA.

Плишкова уступила в борьбе за выход в полуфинал действующей первой ракетке Симоне Халеп. Единственной конкуренткой румынки за место лидера в мировой классификации по итогам Australian Open теперь осталась датчанка Каролин Возняцки, вторая ракетка мира.

Элина Свитолинa впервые сумела подняться на третью строчку в рейтинге в сентябре по результатам US Open-2017 и продержалась на этом месте четыре недели. Третья позиция в рейтинге — это абсолютный рекорд для украинского тенниса как среди женщин, так и среди мужчин. Этот сезон 23-летняя украинка открывала в статусе шестой ракетки мира. В Мельбурне Свитолина завершила выступление после четвертьфинала.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 24.01.2018 09:33
    +8
    Здобута вершина - перша ракетка світу позитивно вплинула на Сімону: вона стала менш емоційною що ій заважало раніше. Схоже вона довгенько зібралась бути на вершині. Може й шлем нарешті виграє.

    Сподіваюсь Еліна теж досягне найближчим часом однієі з двох вершин (перша ракетка, або ТВШ), щоб надалі вже бути більш психологічно стійкою у вирішальних матчах.
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    gagarin193
      gagarin193, 24.01.2018 09:35
    +6
    Вот не такая и слабая и безхарактерная Свитолина как многие писали. Быть третьей в мире не каждому удается.
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    Ігор Середина
    online
      Ігор Середина, 24.01.2018 09:36
    -1
    Не знаю, но как для спортсменки такого класса Элина выглядит будто с лишним весом.
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    Ievgen Ieremenko
    online
      Ievgen Ieremenko, 24.01.2018 10:18
    +6
    Вильямс обе всегда с лишним весом) крепкие ноги итд)
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    lehach08
      lehach08, 24.01.2018 10:34
    +3
    по сегодняшней игре обьективно...до первой ракетки ей далеко...как и до победы в бш.
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    Yury Timoshenko
    online
    Yury Timoshenko, 24.01.2018 11:01
    +2
    с такой игрой Свитолиной первой небывать.
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 24.01.2018 11:02
    +4
    lehach08, 24.01.2018 10:34
    по сегодняшней игре обьективно...до первой ракетки ей далеко...как и до победы в бш.
    К сожалению это так, нужно разнообразить игру и использовать разные тактики, как это сделала сегодня халеп когда играла первым номером против плишковой
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    Disiny2
      Disiny2, 24.01.2018 11:31
    0
    vit-2, 24.01.2018 09:33
    Здобута вершина - перша ракетка світу позитивно вплинула на Сімону: вона стала менш емоційною що ій заважало раніше. Схоже вона довгенько зібралась бути на вершині. Може й шлем нарешті виграє.Сподіваюсь Еліна теж досягне найближчим часом однієі з двох вершин (перша ракетка, або ТВШ), щоб надалі вже бути більш психологічно стійкою у вирішальних матчах.
    Если учитывать форму Кербер, не думаю, что у Симоны и тем более Каро есть шансы зацепить первый шлем
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    vit-2
    online
      vit-2, 24.01.2018 11:39
    +9
    Еліні не так багато і треба додавати в чому.
    Зараз є в арсенал у Еліни на прийнятному рівні:
    - перша подача;
    - прийом;
    - гра біля сітки;
    - старається діставати будьякий м'яч.

    Потрібно додати:
    - тримати відсоток першоі подачі на рівні 60+;
    - покращити другу подачу;
    - не губитися під час виходів суперниці до сітки (навчитися робити свічки і більш якісні обвідні удари);
    - покращити проблемні вкорочені удари;
    - не тільки захищатися, повертаючи м'яч суперниці здебільшого в центр корту і чекаючи іі помилки , а готувати в тривалих розіграшах і свою атаку, як це роблять інші тенісистки;
    - мінімізувати проблеми психологічного характеру.

    Нічого такого не реального, головне щоб були, бажання, терпіння, наполегливість і здоров'я.

    Успіхів усім украінцям на кортах.
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    captain2009
    online
      captain2009, 24.01.2018 11:45
    +3
    Сергей Богданов, 24.01.2018 11:02

    К сожалению это так, нужно разнообразить игру и использовать разные тактики, как это сделала сегодня халеп когда играла первым номером против плишковой

    Золотые слова, поддерживаю. Если бы Элина играла первым номером против Мертенс, то шансы на победу были бы намного выше. Смотрел весь матч Халеп - Плишкова сегодня. После 0:3 Халеп поняла, что если сидеть в защите, то ничем хорошим это не закончится. Она быстренько сменила тактику на агрессивную, и результат пришел. Согласен с Вами и тоже считаю, что Эле следовало бы научиться играть разнообразнее, а не только ждать ошибок соперниц.
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    kon-al55
    online
      kon-al55, 24.01.2018 12:24
    +1
    vit-2, согласен даже добавить нечего
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 24.01.2018 12:42
    +1
    Все закономерно. Плишкова вообще с начала года какая-то вареная. А сегодняшний день вообще без неожиданностей прошел.
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    kolbasss
      kolbasss, 24.01.2018 13:17
    +1
    Молодец Элина. Не хочу критиковать, но скажу как зритель, смотреть на ее пассивную игру не очень интересно, это как автобус в футболе
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    voone1983
    online
    voone1983, 24.01.2018 17:33
    +1
    Ievgen Ieremenko, 24.01.2018 10:18
    Вильямс обе всегда с лишним весом) крепкие ноги итд)
    Та ладно, то тільки про Серену. Вона на плавчиху схожа. А Вінус худа як тріска
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    voone1983
    online
    voone1983, 24.01.2018 18:05
    +4
    Я дивився гру Світоліної, а потім і аналіз гри на ESPN. Там коментатори були Кріс Еверт, Пем Шайвер, Мартіна Хінгіс і ше якийсь австралієць теж колишній тенісист. І всі вони просто взахльоб розхвалювали Еліну. Кріс Еверт сказала шо гру Еліни їй подобається дивитись більше всіх, особливо її рух по корту і швидкісь. Розхвалювали те, наскільки в неї покращилась подача і наскільки вона стала психологічно врівноваженішою.
    Стосовно гри з Мертенс дійшли висновку, що Мертенс краще підготувалась до гри, а Еліна не була готова до саме такої гри Бельгійки. Плюс в декількох ключових моментах просто Мертенс пощастило, а Еліні не пощастило.
    Це думка деяких з найкращих гравців в історії, тому мене просто бісять коменти про скучну гру Еліни і тд від Мега диванних експертів. Гляньте на Світоліну в 2015 і 2016 роках і Світоліну в 2017-2018 роках. Треба тупим бути, аби не помітити величезного прогресу. При чому їй лише 23 роки. Я не називаю її гру ідеальною, але я бачу, що вона працює над помилками. Вона бачить слабкі сторони своєї гри і працює над ними. І якщо буде далі так працювати то і ТБШ прийдуть і 1е місце в рейтингу. А якшо і не так, то все одно вона вже досягла більше, аніж 99,99999 % тенісистів досягнуть коли небудь.
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    OM27
    online
      OM27, 24.01.2018 18:14
    +1
    Удачі, Еліно!!!
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