Свитолина вернется на третью строчку рейтинга WTA

23-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина вернется на третью строчку в рейтинге WTA на следующей неделе. Спортсменка повторит свой личный рекорд в мировой классификации.

Поражение чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии гарантировало украинской теннисистке третье место в обновленном рейтинге WTA.

Плишкова уступила в борьбе за выход в полуфинал действующей первой ракетке Симоне Халеп. Единственной конкуренткой румынки за место лидера в мировой классификации по итогам Australian Open теперь осталась датчанка Каролин Возняцки, вторая ракетка мира.

Элина Свитолинa впервые сумела подняться на третью строчку в рейтинге в сентябре по результатам US Open-2017 и продержалась на этом месте четыре недели. Третья позиция в рейтинге — это абсолютный рекорд для украинского тенниса как среди женщин, так и среди мужчин. Этот сезон 23-летняя украинка открывала в статусе шестой ракетки мира. В Мельбурне Свитолина завершила выступление после четвертьфинала.