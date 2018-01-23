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Кубок Дэвиса. Швеция назвала предварительный состав на игру с Украиной

Матч пройдет 2-3 февраля в Днепре

  • 23.01.2018 20:25
  • 728 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Кубок Дэвиса. Швеция назвала предварительный состав на игру с Украиной
Стал известен предварительный состав сборной Швеции на матч Кубка Дэвиса в первой группе Евро-Африканской зоны между командами Украины и Швеции, который состоится 2-3 февраля в ТК МЕГАРОН в Днепре, Украина.
 
Швеция
Элиас Имер (140-я ракетка мира)
Маркус Эрикссон (307)
Микаэль Имер (415)
Карл Фриберг
Андреас Сильестрём (152-й в парном разряде)
Капитан: Йохан Хенсберг
 
С этого года матчи в Первой группе проводятся в трехсетовом формате в течение двух дней — пятницу и субботу. В пятницу два одиночных матча, в субботу — парный, а затем 2 одиночных.
Начало матчей:
2 февраля — 17-00
3 февраля — 13-00
 
Победитель этого матча сразится со сборной Португалии 6-7 апреля за путевку в плей-офф Мировой группы.
 
Состав Украины на матч против Швеции.

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Комментарии
    Алекс Голдин
    online
    Алекс Голдин, 23.01.2018 21:00
    0
    есть старшии Имер и посредственная масса-от Швеции в теннисе одно имя осталось-наши не слабее
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 23.01.2018 21:12
    +1
    Алекс Голдин, 23.01.2018 21:00
    есть старшии Имер и посредственная масса-от Швеции в теннисе одно имя осталось-наши не слабее
    Да, но Стах в ужасном состоянии, а Илья не играл уже очень давно.
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