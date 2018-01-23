Кубок Дэвиса. Швеция назвала предварительный состав на игру с Украиной

Стал известен предварительный состав сборной Швеции на матч Кубка Дэвиса в первой группе Евро-Африканской зоны между командами Украины и Швеции, который состоится 2-3 февраля в ТК МЕГАРОН в Днепре, Украина.



Швеция

Элиас Имер (140-я ракетка мира)

Маркус Эрикссон (307)

Микаэль Имер (415)

Карл Фриберг

Андреас Сильестрём (152-й в парном разряде)

Капитан: Йохан Хенсберг



С этого года матчи в Первой группе проводятся в трехсетовом формате в течение двух дней — пятницу и субботу. В пятницу два одиночных матча, в субботу — парный, а затем 2 одиночных.

Начало матчей:

2 февраля — 17-00

3 февраля — 13-00



Победитель этого матча сразится со сборной Португалии 6-7 апреля за путевку в плей-офф Мировой группы.