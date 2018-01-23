Кубок Дэвиса. Швеция назвала предварительный состав на игру с Украиной

Стал известен предварительный состав сборной Швеции на матч Кубка Дэвиса в первой группе Евро-Африканской зоны между командами Украины и Швеции, который состоится 2-3 февраля в ТК МЕГАРОН в Днепре, Украина.
Швеция
Элиас Имер (140-я ракетка мира)
Маркус Эрикссон (307)
Микаэль Имер (415)
Карл Фриберг
Андреас Сильестрём (152-й в парном разряде)
Капитан: Йохан Хенсберг
С этого года матчи в Первой группе проводятся в трехсетовом формате в течение двух дней — пятницу и субботу. В пятницу два одиночных матча, в субботу — парный, а затем 2 одиночных.
Начало матчей:
2 февраля — 17-00
3 февраля — 13-00
Победитель этого матча сразится со сборной Португалии 6-7 апреля за путевку в плей-офф Мировой группы.
Состав Украины на матч против Швеции.
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