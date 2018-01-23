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Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов сыграют за Украину против Швеции

Стал известен состав сборной Украины на предстоящий в Днепре поединок

  • 23.01.2018 18:26
  • 363 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Федерация тенниса Украины опубликовала состав участников предстоящего поединка Кубка Дэвиса со сборной Швеции в Днепре.

Матчевая встреча «сине-желтых» в Первой группе Евро-Африканской зоны против шведской команды состоится 2-3 февраля в БТК «Мегарон». Для зрителей вход на трибуны будет бесплатным.

Капитан национальной сборной Украины – Андрей Медведев.

Состав украинской команды:

- Сергей Стaховский,
- Илья Мaрченко,
- Артем Смирнов,
- Денис Молчанов,
- Алексей Крутых.

Сборная Украины завершила сезон-2017 на 28-м месте в зачете наций, опустившись на восемь строчек по сравнению с результатом 2016 года. В прошлом сезоне «сине-желтые» под руководством нового капитана Андрея Медведева отыграли две встречи: потерпели поражение от сборной Португалии и «всухую» оформили победу над командой Израиля в рамках матчей Первой группы Евро-Африканской зоны.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 23.01.2018 18:40
    0
    Марченко, не сыгравший еще ни одного официального матча? Шансов весьма немного. С Долгополовым, как обычно, все понятно.
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