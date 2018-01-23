Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов сыграют за Украину против Швеции

Федерация тенниса Украины опубликовала состав участников предстоящего поединка Кубка Дэвиса со сборной Швеции в Днепре.
Матчевая встреча «сине-желтых» в Первой группе Евро-Африканской зоны против шведской команды состоится 2-3 февраля в БТК «Мегарон». Для зрителей вход на трибуны будет бесплатным.
Капитан национальной сборной Украины – Андрей Медведев.
Состав украинской команды:
- Сергей Стaховский,
- Илья Мaрченко,
- Артем Смирнов,
- Денис Молчанов,
- Алексей Крутых.
Сборная Украины завершила сезон-2017 на 28-м месте в зачете наций, опустившись на восемь строчек по сравнению с результатом 2016 года. В прошлом сезоне «сине-желтые» под руководством нового капитана Андрея Медведева отыграли две встречи: потерпели поражение от сборной Португалии и «всухую» оформили победу над командой Израиля в рамках матчей Первой группы Евро-Африканской зоны.
Источник — Большой теннис Украины
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