Кубок Дэвиса. Стаховский и Молчанов сыграют за Украину против Швеции

Федерация тенниса Украины опубликовала состав участников предстоящего поединка Кубка Дэвиса со сборной Швеции в Днепре.

Матчевая встреча «сине-желтых» в Первой группе Евро-Африканской зоны против шведской команды состоится 2-3 февраля в БТК «Мегарон». Для зрителей вход на трибуны будет бесплатным.

Капитан национальной сборной Украины – Андрей Медведев.

Состав украинской команды:

- Сергей Стaховский,

- Илья Мaрченко,

- Артем Смирнов,

- Денис Молчанов,

- Алексей Крутых.

Сборная Украины завершила сезон-2017 на 28-м месте в зачете наций, опустившись на восемь строчек по сравнению с результатом 2016 года. В прошлом сезоне «сине-желтые» под руководством нового капитана Андрея Медведева отыграли две встречи: потерпели поражение от сборной Португалии и «всухую» оформили победу над командой Израиля в рамках матчей Первой группы Евро-Африканской зоны.