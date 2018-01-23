Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Возняцки вышла в полуфинал Australian Open

Датская теннисистка в трех сетах обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро

  • 23.01.2018 17:34
  • 1415 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Каролин Возняцки
© Getty Images. Каролин Возняцки

Датчанка Каролин Возняцки вышла в полуфинал престижного теннисного турнира Australian Open, обыграв испанку Карлу Суарес Наварро.

Для победы Возняцки понадобились три сета: 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.

В следующем круге Возняцки сыграет с Элис Мертенс из Бельгии, которая в 1/4 финала обыграла украинку Элину Свитолину.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    voone1983
    online
    voone1983, 23.01.2018 18:15
    +2
    Щиро бажаю Каролін перемоги. Вона як ніхто її заслужила. Мабуть найсильніша тенісистка яка ніколи не вигравала Гранд Слем.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 23.01.2018 18:41
    0
    voone1983, 23.01.2018 18:15
    Щиро бажаю Каролін перемоги. Вона як ніхто її заслужила. Мабуть найсильніша тенісистка яка ніколи не вигравала Гранд Слем.
    Ну і Халеп не вигравала ще шлем, але зараз котрась із них зможе це зробити вперше. Принаймі шанси на це достатньо великі.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.