Возняцки вышла в полуфинал Australian Open

Датчанка Каролин Возняцки вышла в полуфинал престижного теннисного турнира Australian Open, обыграв испанку Карлу Суарес Наварро.
Для победы Возняцки понадобились три сета: 6:0, 6:7 (3:7), 6:2.
В следующем круге Возняцки сыграет с Элис Мертенс из Бельгии, которая в 1/4 финала обыграла украинку Элину Свитолину.
Источник — Sport.ua
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