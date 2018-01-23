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Марта Костюк сыграет за сборную Украины против Австралии

Капитан сборной Украины Михаил Филима назвал предварительный состав команды на ближайший матч

  • 23.01.2018 16:48
  • 1467 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Чуть больше двух недель осталось до матча первого раунда во Второй Мировой группе между Украиной и Австралией, который пройдёт 11-12 февраля в столице Зелёного континента на травяном покрытии.

В эфире программы «Время спорта» капитан сборной Украины Михаил Филима рассказал, что уже есть предварительный состав нашей команды на встречу с австралийками.

«В принципе, я уже могу приоткрыть занавес и сказать, кто будет в команде. Изначально скажу, что жребий для нас был очень неудачным тем, что мы играем именно в Австралии. Очень много наших игроков до сих пор продвигаются в рейтинге, пытаются набрать очки, повысить уровень игры.

Для них участие конкретно в эти сроки в Австралии не входит в их календарь. Много турниров проводится в Европе, кто-то играет в Америке, а лететь Австралию - это очень долгий перелёт, кардинальная смена покрытия... Все эти факторы складывались против, поэтому Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко, к сожалению, не будут играть в феврале.

Мы планируем, что у нас в команде будут Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк и молодая теннисистка Дарья Лопатецкая. Могут быть ещё изменения, но я надеюсь, что этим составом мы будем играть против Австралии», — отметил Филима.

Официальная заявка сборной Украины еще не была опубликована.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 23.01.2018 17:31
    +2
    Все равно толку от них никакого. У нас одна теннисистка в топ5 другая в топ40 , а барахтаемся во второй группе. Лучше уж молодежь выходит и выкладывается на полную. И для них полезно будет.
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