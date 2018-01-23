Марта Костюк сыграет за сборную Украины против Австралии

Чуть больше двух недель осталось до матча первого раунда во Второй Мировой группе между Украиной и Австралией, который пройдёт 11-12 февраля в столице Зелёного континента на травяном покрытии.

В эфире программы «Время спорта» капитан сборной Украины Михаил Филима рассказал, что уже есть предварительный состав нашей команды на встречу с австралийками.

«В принципе, я уже могу приоткрыть занавес и сказать, кто будет в команде. Изначально скажу, что жребий для нас был очень неудачным тем, что мы играем именно в Австралии. Очень много наших игроков до сих пор продвигаются в рейтинге, пытаются набрать очки, повысить уровень игры.

Для них участие конкретно в эти сроки в Австралии не входит в их календарь. Много турниров проводится в Европе, кто-то играет в Америке, а лететь Австралию - это очень долгий перелёт, кардинальная смена покрытия... Все эти факторы складывались против, поэтому Элина Свитолина, Леся Цуренко и Катерина Бондаренко, к сожалению, не будут играть в феврале.

Мы планируем, что у нас в команде будут Людмила и Надежда Киченок, Марта Костюк и молодая теннисистка Дарья Лопатецкая. Могут быть ещё изменения, но я надеюсь, что этим составом мы будем играть против Австралии», — отметил Филима.

Официальная заявка сборной Украины еще не была опубликована.