Australian Open-2018. Надаль снялся по ходу 5-го сета матча с Чиличем

Хорватский теннисист Марин Чилич (6) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Его соперник — испанец Рафаэль Надаль (1) отказался от продолжения борьбы по ходу 5-го сета из-за повреждения ноги. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты.
Austrailian Open-2018
Чилич (Хорватия, 6) – Надаль (Испания, 1) – 3:6, 6:3, 6:7 (5;7), 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока
За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Чилич поспорит с британцем Кайлом Эдмундом.
Источник — Sport.ua
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