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Australian Open-2018. Надаль снялся по ходу 5-го сета матча с Чиличем

Испанский теннисист отказался от продолжения борьбы из-за повреждения ноги

  • 23.01.2018 14:12
  • 2703 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль (справа)
© Getty Images. Рафаэль Надаль (справа)
Хорватский теннисист Марин Чилич (6) пробился в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
 
Его соперник — испанец Рафаэль Надаль (1) отказался от продолжения борьбы по ходу 5-го сета из-за повреждения ноги. Теннисисты провели на корте 3 часа 52 минуты.
 
Austrailian Open-2018
 
Чилич (Хорватия, 6) – Надаль (Испания, 1) – 3:6, 6:3, 6:7 (5;7), 6:2, 2:0 отказ 2-го игрока
 
За выход в финал Открытого чемпионата Австралии Чилич поспорит с британцем Кайлом Эдмундом.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 23.01.2018 15:05
    +4
    Причем это не рецидив старой травмы, повреждение, по словам Рафы, новое. Очень жаль.
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    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 23.01.2018 16:07
    +1
    Вот так вот.
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    olya403
    online
      olya403, 23.01.2018 16:22
    -3
    Дуже не сподобалося, як Чіліч радів, коли Рафа знявся. Негарно так
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    Steep
    online
      Steep, 23.01.2018 16:29
    0
    Тем временем, по словам Михаила Филимы в Кубке Федерации выступят Костюк, сестры Киченок и Дарья Лопатецкая. Сплав молодости и опыта? Это, наверное, будет самый молодой состав из всех сборных
    https://btu.org.ua/news/ukrainskiy-tennis/13003-kapitan-sbornoy-ukrainy-v-k
    ubke-federacii-nazval-predvaritelnyy-sostav-na-match-s-avstraliey.html
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