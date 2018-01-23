Australian Open. Надежда Киченок проиграла во втором круге микста

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла поединок второго раунда Australian Open в миксте. В дуэте с Марселем Гранольерсом украинка в двух сетах уступила паре Главачкова / Роже-Васслен.
Australian Open. 2-й круг микста
Надежда Киченок (Украина) / Марсель Гранольерс (Испания) – Андреа Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) – 2:6, 5:7.
В 1/4 финала Главачкова и Роже-Васслен сыграют против дуэта Макарова / Соарес.
Источник — Sport.ua
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