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Australian Open. Надежда Киченок проиграла во втором круге микста

Украинка в дуэте с Марселем Гранольерсом завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии

  • 23.01.2018 11:16
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Getty Images. Надежда Киченок и Марсель Гранольерс
© Getty Images. Надежда Киченок и Марсель Гранольерс

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла поединок второго раунда Australian Open в миксте. В дуэте с Марселем Гранольерсом украинка в двух сетах уступила паре Главачкова / Роже-Васслен.

Australian Open. 2-й круг микста
Надежда Киченок (Украина) / Марсель Гранольерс (Испания) – Андреа Главачкова (Чехия) / Эдуар Роже-Васслен (Франция) – 2:6, 5:7.

В 1/4 финала Главачкова и Роже-Васслен сыграют против дуэта Макарова / Соарес.

Источник — Sport.ua

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