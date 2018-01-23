Australian Open. Надаль – Чилич. Как это было

Сегодня, 23 января, на кортах Мельбурна состоялся поединок 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Во втором четвертьфинальном матче мужского одиночного разряда Рафаэль Надаль сразился с Марином Чиличем.
Напомним, в первом четвертьфинале Григор Димитров сенсационно уступил британцу Кайлу Эдмунду.
Источник — Sport.ua
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