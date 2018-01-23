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Australian Open. Надаль – Чилич. Как это было

В Мельбурне завершился поединок 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису

  • 23.01.2018 10:09
  • 2815 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Сегодня, 23 января, на кортах Мельбурна состоялся поединок 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису. Во втором четвертьфинальном матче мужского одиночного разряда Рафаэль Надаль сразился с Марином Чиличем.

Напомним, в первом четвертьфинале Григор Димитров сенсационно уступил британцу Кайлу Эдмунду.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    brybachok
    online
      brybachok, 23.01.2018 10:53
    0
    Щось Надаль важко починає
    Ссылка
    Mardoc Ua
    online
      Mardoc Ua, 23.01.2018 13:15
    0
    а где подача у Надаля делась?
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    fairplay
    online
      fairplay, 23.01.2018 13:34
    -1
    а она у него была? )
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 23.01.2018 13:40
    0
    схоже, що буде 5 сетів, і не факт, що Рафа виграє
    Ссылка
    igorsergijenko
    online
      igorsergijenko, 23.01.2018 14:15
    0
    Все...фінал Чиліч - Бердих....
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