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Australian Open. Димитров уступил Эдмунду в 1/4 финала

Болгарский теннисист проиграл британцу в 4 сетах

  • 23.01.2018 08:44
  • 946 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Кайл Эдмунд
© Getty Images. Кайл Эдмунд

Британский теннисист Кайл Эдмунд впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Grand Slam. В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 23-летний уроженец ЮАР в трех сетах одолел третью ракетку турнира Григора Димитрова из Болгарии.

Australian Open. Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.

В полуфинале Эдмунд сыграет с победителем пары Надаль – Чилич.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 23.01.2018 09:10
    0
    Все для Надаля. Цей рік що в тенісі що в біатлоні - тільки 2 суперники вирішують хто сильніший, решта далеко позаду
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    k_sarioglo@i.ua
    online
      k_sarioglo@i.ua, 23.01.2018 09:15
    +1
    vitaha33, 23.01.2018 09:10
    Все для Надаля. Цей рік що в тенісі що в біатлоні - тільки 2 суперники вирішують хто сильніший, решта далеко позаду
    Подожди еще, сейчас Надаль с Чиличем еще продолжат начатую вчера Тимом тенденцию вылета фаворитов))
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