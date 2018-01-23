Australian Open. Димитров уступил Эдмунду в 1/4 финала

Британский теннисист Кайл Эдмунд впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Grand Slam. В 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису 23-летний уроженец ЮАР в трех сетах одолел третью ракетку турнира Григора Димитрова из Болгарии.
Australian Open. Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 4:6, 6:3, 3:6, 4:6.
В полуфинале Эдмунд сыграет с победителем пары Надаль – Чилич.
Источник — Sport.ua
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