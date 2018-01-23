СВИТОЛИНА: «Мне было трудно физически, беспокоила травма бедра»

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Australian Open.



«Сегодня мне было очень трудно физически. Я не была готова показывать хороший уровень тенниса. Мертенс - также отличная теннисистка, у нее есть хороший уровень, с которым я не могла сравняться.



Перед стартом турнира у меня были некоторые проблемы со здоровьем. Очень грустно, что сегодня я чувствовала себя неважно. Какие это проблемы? Это травма правого бедра. Она начала меня беспокоить после финала в Брисбене, потом становилось хуже, потом было то лучше, то хуже. У меня всегда была плотная повязка под шортами. Иногда все было нормально, но сегодня моя соперница играла на хорошем уровне, так что мне нужно было подталкивать себя. Она не давала мне шансов, ей нужно отдать должное.



Буду ли я делать перерыв в туре? Посмотрим, что мне нужно делать. Поговорю со своей командой. Я еще с ними не общалась. Конечно, мы старались сделать все, что в наших силах, чтобы подготовиться к турниру Grand Slam. Я не каждый день выступаю в четвертьфинале, так что мне нужно было отдать все силы. Это тяжело, что мне не удалось сыграть в свой теннис, возможно, мне немного неповезло.



Если говорить о выступлении Мертенс, то у нее есть уверенность в своих силах. Она играет отлично со старта сезона. Но когда я давала ей шансы играть, то она играла хорошо, конечно же, она делала, то что должна. Сейчас Мертенс в полуфинале, она не тот игрок, которых играет то хорошо, то плохо. Она довольно стабильная теннисистка, мы это видим.



Что мне нужно, чтобы сделать следующий шаг на мэйджорах? Наверное, быть здоровой, это цель (улыбается). Это тот случай, когда я не могу показывать свой теннис, потому что он построен на физической форме. Мне нужно быть готовой на 100%. Сейчас я все время чувствую боль, но с обезболивающими все нормально. Мертенс показала отличный теннис, были длинные розыгрыши, сегодня моя подача была очень плохой. Я предоставила ей шанс сыграть хорошо и она им воспользовалась. Мне не удавалось отталкиваться на подаче, иногда было больно на приеме, сегодня было хуже, чем я ожидала. Были ли у меня мысли отказаться от борьбы этим утром? Нет, иногда боль уходила, но есть одно определенное движение, когда мне очень больно и сегодня был такой день.



Дальше, возможно, я пройду обследование, разберу все детально, что мне нужно делать, и насколько плохи дела. Да, буду восстанавливаться.



Есть ли у меня планы перед турнирами в Дохе и Дубае? В планах поехать в Тайбэй. Посмотрим, мне нужно обсудить все с командой», – сказала Свитолина.