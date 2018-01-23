Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СВИТОЛИНА: «Мне было трудно физически, беспокоила травма бедра»

Украинская теннисистка – о поражении Элиз Мертенс

  • 23.01.2018 07:43
  • 9706 просмотров
  • 28 комментария
Метки
Getty Images. Элиз Мертенс и Элина Свитолина
© Getty Images. Элиз Мертенс и Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале Australian Open.

«Сегодня мне было очень трудно физически. Я не была готова показывать хороший уровень тенниса. Мертенс - также отличная теннисистка, у нее есть хороший уровень, с которым я не могла сравняться.

Перед стартом турнира у меня были некоторые проблемы со здоровьем. Очень грустно, что сегодня я чувствовала себя неважно. Какие это проблемы? Это травма правого бедра. Она начала меня беспокоить после финала в Брисбене, потом становилось хуже, потом было то лучше, то хуже. У меня всегда была плотная повязка под шортами. Иногда все было нормально, но сегодня моя соперница играла на хорошем уровне, так что мне нужно было подталкивать себя. Она не давала мне шансов, ей нужно отдать должное.

Буду ли я делать перерыв в туре? Посмотрим, что мне нужно делать. Поговорю со своей командой. Я еще с ними не общалась. Конечно, мы старались сделать все, что в наших силах, чтобы подготовиться к турниру Grand Slam. Я не каждый день выступаю в четвертьфинале, так что мне нужно было отдать все силы. Это тяжело, что мне не удалось сыграть в свой теннис, возможно, мне немного неповезло.

Если говорить о выступлении Мертенс, то у нее есть уверенность в своих силах. Она играет отлично со старта сезона. Но когда я давала ей шансы играть, то она играла хорошо, конечно же, она делала, то что должна. Сейчас Мертенс в полуфинале, она не тот игрок, которых играет то хорошо, то плохо. Она довольно стабильная теннисистка, мы это видим.

Что мне нужно, чтобы сделать следующий шаг на мэйджорах? Наверное, быть здоровой, это цель (улыбается). Это тот случай, когда я не могу показывать свой теннис, потому что он построен на физической форме. Мне нужно быть готовой на 100%. Сейчас я все время чувствую боль, но с обезболивающими все нормально. Мертенс показала отличный теннис, были длинные розыгрыши, сегодня моя подача была очень плохой. Я предоставила ей шанс сыграть хорошо и она им воспользовалась. Мне не удавалось отталкиваться на подаче, иногда было больно на приеме, сегодня было хуже, чем я ожидала. Были ли у меня мысли отказаться от борьбы этим утром? Нет, иногда боль уходила, но есть одно определенное движение, когда мне очень больно и сегодня был такой день.

Дальше, возможно, я пройду обследование, разберу все детально, что мне нужно делать, и насколько плохи дела. Да, буду восстанавливаться.

Есть ли у меня планы перед турнирами в Дохе и Дубае? В планах поехать в Тайбэй. Посмотрим, мне нужно обсудить все с командой», – сказала Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Реклама
Комментарии
    игрок2012
      игрок2012, 23.01.2018 14:21
    -1
    gagarin193, 23.01.2018 10:03
    Горжусь что в Свитолина украинка. И пусть она проиграла, но сезон только начался и есть еще турниры для набора баллов и стремления стать номер один.
    Для того , что бы стать лучшей нужно играть соответственно на корте, а не трепаться, что чувствует себя первой ракеткой.
    Ссылка
    a081757
    online
      a081757, 23.01.2018 14:23
    +1
    ......Очень легко говорить тем,кто уже не играет-или никогда не играл:<<Тебе не следовало терять самообладания>>.Но напряжение заставляет делать тебя то ,о чем ты даже и не думал,действовать иначе
    Ссылка
    B.Borg
    B.Borg, 23.01.2018 15:44
    +3
    Не в защиту Элины,а просто риторически:кто из входящих в топ десять теннисисток обладает таким огромным талантом.Ни одна из них до сих пор не выигрывала ТБШ,будучи при этом старше Элины. Ну сёстры это понятно, так там пенсия не за горами или вечно больная Мугуруса.Есть Остапенко, ну ей до первой ещё дальше чем Свитолиной.При общем равном уровне тенниса среди первых, каждая может выиграть у каждой.Пример Кербер показателен как после блестящего взлёта она провалилась в самую...и только начинает выползать.Согласен с Элиной,что только работа на тренировках до посинения и здоровье нивелируют их всеобщую неталанливость. ну и психология, куда же без неё.Кстати и Мертенс та же рабочая лошадка.только ещё не загнанная и чуть моложе. Костюк,если продолжит в том же духе.вполне, способна внести свежую струю, вот где талант бесспорный, за такими будущее.Год только начался, а уже столько интересного и много надежд.Спасибо нашим девчонкам.
    Ссылка
    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 23.01.2018 17:33
    0
    як тільки облизували диванні спостерігачі Світоліну з ніг до голови-навіть ночами не спали-а тепер...? посоромтесь
    Ссылка
    Василь Бажанюк
    online
      Василь Бажанюк, 23.01.2018 18:03
    0
    Будуть ще перемоги нашої зірочки. 23 роки то самийлише розквіт кар'єри.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 23.01.2018 18:52
    0
    Минулого року травми Світоліну почали турбувати вже в другій половині сезону, після того як вже була набрана левова частка минулорічних рейтингових очок. Після травми, окрім перемоги в Торонто, значних досягнень в українки вже не було.

    Еліна поки добре виступає на старті сезону, набравши більше рейтингових очок, ніж тогоріч, і в Брісбені і на АО. Єдине що непокоїть так це травма на такому ранньому етапі сезону, щоб вона часом не зашкодила планам українки по захисту і примноженню рейтингових очок і місця в ТОП-5.

    Здоров'я і здійснення задумів, Еліні і її команді.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 23.01.2018 18:58
    0
    B.Borg, 23.01.2018 15:44
    Не в защиту Элины,а просто риторически:кто из входящих в топ десять теннисисток обладает таким огромным талантом.Ни одна из них до сих пор не выигрывала ТБШ,будучи при этом старше Элины. Ну сёстры это понятно, так там пенсия не за горами или вечно больная Мугуруса.Есть Остапенко, ну ей до первой ещё дальше чем Свитолиной.При общем равном уровне тенниса среди первых, каждая может выиграть у каждой.Пример Кербер показателен как после блестящего взлёта она провалилась в самую...и только начинает выползать.Согласен с Элиной,что только работа на тренировках до посинения и здоровье нивелируют их всеобщую неталанливость. ну и психология, куда же без неё.Кстати и Мертенс та же рабочая лошадка.только ещё не загнанная и чуть моложе. Костюк,если продолжит в том же духе.вполне, способна внести свежую струю, вот где талант бесспорный, за такими будущее.Год только начался, а уже столько интересного и много надежд.Спасибо нашим девчонкам.

    Взагалі то про ТОП-10 - у "вічно хворої" Мугурузи вже є 2 виграних шлеми і ще 1 фінал за останні 3 сезони, що ще раз підтверджує наскільки вона талановита і як можуть ставати на заваді розвитку кар'єри травми.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.01.2018 19:04
    +1
    Говорить сейчас о каком-то превосходстве Светолиной над ведущими теннисистками еще очень рано - у нее нет пока самого главного в теннисе,тем боле в женском - сильной психики и стабильности. Априори, теннисистки первой пятерки рейтинга, не могут проигрывать 30-100 номерам...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.