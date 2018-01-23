Australian Open. Свитолина в двух сетах проиграла Мертенс

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/4 финала украинка в двух сетах проиграла бельгийке Элиз Мертенс.
Australian Open. Четвертьфинал
Элина Свитолина (Украина) – Элиз Мертенс (Бельгия) – 4:6, 0:6.
В полуфинале Мертенс сыграет против победительницы матча Суарес-Наварро – Возняцки.
Источник — Sport.ua
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О как! Вы же мне только что в другой ветке писали, как крута атакующая игра, и как Остапенко вошла в историю. А тут, оказывается, прошло время лупить из всех положений. Определитесь уж как-нибудь.А с Шараповой да, играть научились. Правда, основная причина ее неудач в том, что она сама стала значительно больше ошибаться, чем раньше. Возможно, мельдония в организме не хватает)
Станислав, мне думается, что Вы перекручиваете мои слова насчет атакующей игры. Разве атакующая игра - это бей и лупи изо всех положений? У Мертенс сегодня была атакующая или защитная игра?
Конечно, это очень соблазнительно, почувствовать себя всемогущими.) Но от этого в дальнейшем лучше воздерживаться. По-моему.
Еще хотелось сказать по поводу простой сетки. Элина должна в чем-то оправдываться? Что за бред?
Такие теннисистки как Мертенс, Гарсия, еще несколько человек, которые стремятся в топы, они крайне опасны, и будут рвать жилы и ... все остальное.)
Удачи Элине в долгом и трудном сезоне! Удачи нам всем и не унывать! Это спорт. Всякое возможно.
http://uatennis.blogspot.com/2018/01/mertens-svitolina-australian-open.html
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