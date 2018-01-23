Australian Open. Свитолина в двух сетах проиграла Мертенс

Поки що свій минулорічний прогноз про те що Еліна в кінці року вилетить з топ 8 залишаю в силі. А...

Шкода, але виграшi у таких турнiрах i перший номер свiтового рейтингу при наявнiй грi поки не свi...

Вот тут уже выставили оправдания Свитолиной: https://ausopen.com/articles/interviews/elina-svitol...

Результат ожидаемый. Не даром я писал, что это первая игра у Элины на турнире по которой можно де...

Мертенс как и Свитолина - будущее женского тенниса.