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Australian Open. Свитолина в двух сетах проиграла Мертенс

Первая ракетка Украины завершила выступления в Мельбурне

  • 23.01.2018 05:30
  • 6221 просмотров
  • 30 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/4 финала украинка в двух сетах проиграла бельгийке Элиз Мертенс.

Australian Open. Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) – Элиз Мертенс (Бельгия) – 4:6, 0:6.

В полуфинале Мертенс сыграет против победительницы матча Суарес-Наварро – Возняцки.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    captain2009
    online
      captain2009, 23.01.2018 06:34
    +1
    Станислав Матусевич, 23.01.2018 06:27
    captain2009, 23.01.2018 06:23

    О как! Вы же мне только что в другой ветке писали, как крута атакующая игра, и как Остапенко вошла в историю. А тут, оказывается, прошло время лупить из всех положений. Определитесь уж как-нибудь.А с Шараповой да, играть научились. Правда, основная причина ее неудач в том, что она сама стала значительно больше ошибаться, чем раньше. Возможно, мельдония в организме не хватает)

    Станислав, мне думается, что Вы перекручиваете мои слова насчет атакующей игры. Разве атакующая игра - это бей и лупи изо всех положений? У Мертенс сегодня была атакующая или защитная игра?
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    vit-2
    online
      vit-2, 23.01.2018 06:41
    0
    Мені цікаво чи дебютантка АО колись доходила одразу ж до півфіналу? Мертенс ж раніше начебто ще не грала тут в основній сітці.
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    Slava Pchela
    online
      Slava Pchela, 23.01.2018 06:43
    +1
    Да, свитолина играла от зашиты, потому много бегала, очень много я бы добавил, жаль конечно, но результат не оспорим, свитолина Едет домой((((
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    blade2017
    online
      blade2017, 23.01.2018 06:56
    +2
    Не стоило нам перед игрой расписывать, с каким счетом будет вынесена очередная соперница.
    Конечно, это очень соблазнительно, почувствовать себя всемогущими.) Но от этого в дальнейшем лучше воздерживаться. По-моему.
    Еще хотелось сказать по поводу простой сетки. Элина должна в чем-то оправдываться? Что за бред?
    Такие теннисистки как Мертенс, Гарсия, еще несколько человек, которые стремятся в топы, они крайне опасны, и будут рвать жилы и ... все остальное.)
    Удачи Элине в долгом и трудном сезоне! Удачи нам всем и не унывать! Это спорт. Всякое возможно.
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    kolotuha1965
    online
      kolotuha1965, 23.01.2018 07:03
    0
    Мертенс как и Свитолина - будущее женского тенниса.
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    SandroKing
      SandroKing, 23.01.2018 07:09
    +2
    Результат ожидаемый. Не даром я писал, что это первая игра у Элины на турнире по которой можно делать какие-то выводы. Потому главный вывод, что за год ничего не изменилось. Да, Свитолина обновила свой рекорд на АО, но только благодаря хорошей сетке. После первого же испытания на прочность Элина едет домой, а мы говорили о победе. Для победы нужен инстинкт победителя, а когда играешь от защиты то психологически заведомо ставишь себя в роль аутсайдера. И играет она так всю карьеру. Что-то немного поменять или подтянуть не выйдет. Нужно полностью переучиваться.
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    Dr.Quest
      Dr.Quest, 23.01.2018 07:18
    -1
    Вот тут уже выставили оправдания Свитолиной: https://ausopen.com/articles/interviews/elina-svitolina-23-01-18-interview
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    laci01
    online
      laci01, 23.01.2018 07:31
    0
    Шкода, але виграшi у таких турнiрах i перший номер свiтового рейтингу при наявнiй грi поки не свiтить.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 23.01.2018 07:47
    0
    Поки що свій минулорічний прогноз про те що Еліна в кінці року вилетить з топ 8 залишаю в силі. Адже на АО зароблено 300 очок, але ж скільки треба захистити, скільки турнірів виграно було, плюс досить далеко Еліна зайшла на інших турнірах великого шолому і ці очки як мінімум було б не погано захистити. А по сьогоднішній грі то коротко: перша ракетка чи претендентка ніколи не програє сет на 6:0. Так що чекаємо на Костюк
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    gerzaher
    online
    gerzaher, 23.01.2018 07:52
    0
    Уж простите за много букв, но обзор такого матча не мог быть короче.

    http://uatennis.blogspot.com/2018/01/mertens-svitolina-australian-open.html
    ?m=0
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