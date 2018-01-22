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Australian Open. Свитолина – Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка сыграет матч 1/4 финала в Мельбурне

  • 22.01.2018 18:00
  • 2820 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В ночь с понедельника на вторник лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против бельгийки Элиз Мертенс. Поединок состоится вторым запуском на арене Рода Лэйвера, ориентировочное время начала матча – 4:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен в эту новость перед началом поединка.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    potapenkovd
    online
      potapenkovd, 22.01.2018 18:12
    +3
    Необычно оперативно, респект!
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    Jeck
    online
      Jeck, 22.01.2018 18:33
    +1
    Цікаво як в тенісистів організм перелаштовується від змін часових поясів.
    Штати, Європа, Австралія, там голова напевне йде обертом і не розумієш коли день, коли ніч.
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    Liliputin
    online
      Liliputin, 22.01.2018 19:21
    0
    Jeck, 22.01.2018 18:33
    Цікаво як в тенісистів організм перелаштовується від змін часових поясів.
    Штати, Європа, Австралія, там голова напевне йде обертом і не розумієш коли день, коли ніч.
    Щоб це зрозуміти, треба самому спробувати...
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