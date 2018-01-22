Australian Open. Свитолина – Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против бельгийки Элиз Мертенс. Поединок состоится вторым запуском на арене Рода Лэйвера, ориентировочное время начала матча – 4:00 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен в эту новость перед началом поединка.
Источник — Sport.ua
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Штати, Європа, Австралія, там голова напевне йде обертом і не розумієш коли день, коли ніч.
Штати, Європа, Австралія, там голова напевне йде обертом і не розумієш коли день, коли ніч.
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