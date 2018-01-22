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Australian Open. Еліна Світоліна – Еліз Мертенс. Прогноз

Перша ракетка України втретє в кар'єрі зіграє матч за вихід у півфінал турніру серії Grand Slam

  • 22.01.2018 16:51
  • 7328 просмотров
  • 20 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує впевнено виступати у нижній частині сітки Australian Open. У ніч з понеділка на вівторок українка зіграє матч 1/4 фіналу проти бельгійки Еліз Мертенс. Поєдинок відбудеться другим запуском на арені Рода Лейвера, орієнтовний час початку матчу – 04:00 по Києву.

Суперниця

22-річна Мертенс потужно розпочала 2018 рік – на її рахунку 9 перемог поспіль в Турі. Стартувавши із поразки у матчі із Анжелік Кербер на комерційному Кубку Гопмана (6:7, 6:7), вона захистила свій минулорічний титул в Хобарті, а також подолала 4 кола австралійського «мейджора». Варто зазначити, що раніше в кар’єрі Еліз було всього 2 виграші у матчах основної сітки турнірів серії Grand Slam (Ролан Гаррос-2017, вихід в третій раунд).

Окрім двох тріумфів у Хобарті Мертенс більше не має перемог на турнірах WTA, але у неї прекрасна статистика у фіналах змагань ITF (11-2, 10 із них – найпрестижніші 100-тисячники). Також на рахунку Мертенс 3 турніри WTA та 13 ITF  у парному розряді. Майже всі вони, за рідкісним винятком, були зіграні на харді. Варто зазначити, що бельгійка лише раз у кар’єрі перемагала тенісистку із топ-10 світового рейтингу (№10WTA, Домініка Цибулкова, 1-й раунд турніру серії Premier Mandatory у Пекіні, 2017 рік – 7:6, 6:1).


Getty Images. Еліз Мертенс

Форма

Еліна Світоліна у розміреному стилі розпочала турнір у Мельбурні. В першому колі 23-річна українка в економ-режимі здолала Івану Йоровіч із Сербії (6:3, 6:2), а у другому, хоч і змусила своїх уболівальників похвилюватися в першій партії, виграла 3-сетовий поєдинок проти Катержини Синякової з Чехії (4:6, 6:2, 6:1). В третьому і четвертому раундах Світоліна у двох сетах переграла Марту Костюк (6:2, 6:2) та Денису Аллертову (6:3, 6:0). В матчі із головною сенсацією Відкритого чемпіонату Австралії Еліні достатньо було грати стабільно (Марта зробила 9 подвійних помилок, відсоток влучань першої подачі – 37), а у поєдинку проти Аллертової Світоліна продовжила демонструвати свій високий рівень.

Слід зауважити, що суперниці Еліни в перших колах AO-2018 були посередні, жодної топової тенісистки на шляху українки не траплялося. Але на початку місяця Світоліна вже виграла турнір серії Прем’єр у Брісбені. Нагадаємо, що в 1/4 фіналу українка переграла Йоханну Конту (1:6, 7:6, 3:2 - відмова), а у півфіналі вдруге поспіль стала сильнішою за максимально незручну суперницю – Кароліну Плішкову (7:5, 7:5). Як і Мертенс, Світоліна має на початку 2018 року серію із 9 перемог поспіль і ніколи в кар'єрі не виходила до півфіналів турнірів серії Grand Slam.


Getty Images. Еліна Світоліна

Бельгійська тенісистка на Australian Open ще не програла жодного сету, хоча і була близькою до цього. В першому колі Еліз менш ніж за годину відправила додому Вікторію Кузьмову із Словаччини, в другому змогла відіграти 4 сетбола у Дарії Гаврілової за рахунку 1:5 в першому сеті, зламавши її психологічно. Матч третього раунду проти Алізе Корне також пройшов у класичних традиціях жіночого тенісу: 5 брейків у першому сеті і 7 – у другому, неймовірний останній гейм (2 брейкпойнта Корне і 4 матчбола Мертенс) та 2 години насолоди для уболівальників. У матчі 4 кола 22-річна бельгійка також не без проблем обіграла хорватку Петру Мартіч (7:6, 7:5).

Як бачимо, Мертенс володіє неймовірною жагою до перемоги, котра на попередніх стадіях дозволяла перегравати суперниць близьких їй по рівню. Але досі Еліз теж не доводилося грати проти жіночої тенісної еліти, представницею якої, безумовно, є Еліна Світоліна.

Прогноз

Українка вважається фавориткою майбутнього протистояння. Коефіцієнт на перемогу Світоліної коливається в межах від 1,25 до 1,3. Тріумф Мертенс «контори» оцінюють в 3,6-4. Також букмекери впевнені в тому, що українка зробить на один брейк більше в 1 та 2 сетах. Але мені здається, що якщо Світоліна виграє перший сет, то все закінчиться як і у попередніх матчах за її участю. В разі програшу Еліною першого сету, шанси на вихід у півфінал зрівняються.

Прогноз Sport.ua: 7-6, 6-2 – Світоліна.

Переможниця матчу Світоліна – Мертенс зіграє в півфіналі із Карлою Суарес-Наварро або Каролін Возняцкі.

Розклад матчів одиночного розряду 9-го дня Australian Open

04:00* – СВІТОЛІНА – Мертенс
05:30* – Дімітров – Едмунд
10:00* – Надаль – Чіліч
11:30* – Суарес-Наварро – Возняцкі

*час початку матчів орієнтовний

Також у міксті зіграє Надія Кіченок. Її матч в дуеті з Марселем Гранольєрсом стоїть 4 запуском на Арені Маргарет Корт (07:00).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 22.01.2018 16:58
    +14
    Добавлю, что в единственной очной встрече в прошлом году в Стамбуле без особых проблем в двух сетах победила Свитолина. Но то был грунт и первый нормальный сезон Мертенс в Туре. Сейчас она играет значительно лучше и способна создать проблемы. Однако стиль ее для Элины достаточно удобен и при условии хорошей концентрации бельгийку нужно проходить. Многое будет зависеть от самой Свитолиной.
    Ссылка
    OM27
      OM27, 22.01.2018 17:03
    +1
    Все может произойти. Теннис даже не биатлон. А там еще хуже. Свитолина - лучшая. Эля - победит и пошли все нах...
    Ссылка
    vezunchik_2018
    online
      vezunchik_2018, 22.01.2018 17:03
    +4
    Мой прогноз проще - Победа Элины в двух сетах)) Желаю ей удачи, буду болеть утром за неё!!!
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 22.01.2018 17:04
    +6
    Мертенс справді в гарній формі,але зрозуміло поступається українці в класі,знову таки,якщо в Еліни піде перша подача все має швидко закінчиться,адже бельгійка немає такої першоі подачі і навряд чи не впускатиме свою подачу,мій прогноз двіччі по 6:3Світоліна
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    LeBronCAVS
      LeBronCAVS, 22.01.2018 17:14
    +3
    Мне запомнился 1й сет Мертенс с Гавриловой. Но Мертенс ушла со счета 0:5, выиграв 7:5. Небольшой плюс для Элины, что она уже отыграла 3 матча на РодЛэйвер Арене, так что корт ей более чем привычен
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 22.01.2018 17:26
    +3
    Все просто Элиза прибавила в игре, но она идеальный клиент для Эли, победа в два сета, с форой не меньше 5 геймов
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 22.01.2018 17:51
    +2
    Вот что Элине нельзя в этой встрече делать - так это выходить расслабленной и включаться в игру к середине первого сета. Если получится, то было бы неплохо сразу играть агрессивно, задавить Мертенс морально. И не забывать, что бельгийка способна на невероятные камбеки. Если Эля даст ей чувствовать себя вольготно, то потом Мертенс будет сложно остановить.
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    Andriy Stefankiv
    online
      Andriy Stefankiv, 22.01.2018 17:54
    +4
    Трансляція буде???
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    ancientgreek
      ancientgreek, 22.01.2018 18:02
    +2
    Мертенс здається першою значною суперницею для Елі. Захистила Хобарт, набрала хід та ще й не дропнула жодного сету. Думаю, що гра буде виснажливою, зіграють всі три сети. Буде щось подібне до Халеп/Дейвіс, але зрештою, Еля вийде в свій перший півфінал.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 22.01.2018 18:07
    +4
    ancientgreek, 22.01.2018 18:02
    Мертенс здається першою значною суперницею для Елі. Захистила Хобарт, набрала хід та ще й не дропнула жодного сету. Думаю, що гра буде виснажливою, зіграють всі три сети. Буде щось подібне до Халеп/Дейвіс, але зрештою, Еля вийде в свій перший півфінал.
    На рівень опозиції Мертенс глянь,проблеми собі Еліна може тільки собі створити
    Ссылка
    CowboyHuggies
      CowboyHuggies, 22.01.2018 18:38
    0
    Даже не интнресно. У Элины нет соперниц кроме Серены!
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 22.01.2018 18:48
    0
    Самый серьезный соперник на турнире будет... .
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 22.01.2018 18:49
    +1
    Andriy Stefankiv, 22.01.2018 17:54
    Трансляція буде???
    Евроспорт
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 22.01.2018 18:57
    +1
    Скажіть хто грає першим запуском на цій Арені? Чи не доведеться знову чекати годинами поки розпочнеться гра? Вчора в неділю в обідню пору за київським часом це було не принципово, а 4-а ранку це сонний час у нас і не хочеться дрімати, очікуючи на старт гри Еліни.
    Ссылка
    ABC
      ABC, 22.01.2018 18:59
    +1
    Удачі.
    Ссылка
    Roman Rory
      Roman Rory, 22.01.2018 19:04
    +2
    перший запуск
    B.Bryan
    M.Bryan
    (6)
    M.Matkowski (15)
    A.Qureshi
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 22.01.2018 19:05
    +2
    vit-2, 22.01.2018 18:57
    Скажіть хто грає першим запуском на цій Арені? Чи не доведеться знову чекати годинами поки розпочнеться гра? Вчора в неділю в обідню пору за київським часом це було не принципово, а 4-а ранку це сонний час у нас і не хочеться дрімати, очікуючи на старт гри Еліни.
    Иргают мужские пары, братья Браяны против поляка с пакистанцем. Должно быть быстро. Максимум 3 сета, в 2 часа вложаться.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 22.01.2018 19:12
    +3
    Дякую, пари це норм: шанси що не буде серйозної затримки в часі досить непогані.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 22.01.2018 19:20
    +5
    У матчі з бельгійкою результат гри знову залежить тільки від Еліни, а не від її опонентки. Для українки вихід у півфінал АО це завдання мінімум на цей турнір і сподіваюся що Еля зробить усе для того щоб нарешті зустрітися з ТОПами, з якими в неї непогана статистика на Прем'єрах і інших турнірах під егідою wta, на цей раз у вирішальних стадіях мейджора.
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    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 22.01.2018 19:28
    +1
    ancientgreek, 22.01.2018 18:02
    Мертенс здається першою значною суперницею для Елі. Захистила Хобарт, набрала хід та ще й не дропнула жодного сету. Думаю, що гра буде виснажливою, зіграють всі три сети. Буде щось подібне до Халеп/Дейвіс, але зрештою, Еля вийде в свій перший півфінал.
    Десь з тобою згідний про 3 сети. Але якщо Еліна переможе в 2-х - буду тільки радий. Як би там не було, головне - перемога. Думаю, Еліна має всі шанси і є явним фаворитом протистояння.
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