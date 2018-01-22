Australian Open. Еліна Світоліна – Еліз Мертенс. Прогноз

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує впевнено виступати у нижній частині сітки Australian Open. У ніч з понеділка на вівторок українка зіграє матч 1/4 фіналу проти бельгійки Еліз Мертенс. Поєдинок відбудеться другим запуском на арені Рода Лейвера, орієнтовний час початку матчу – 04:00 по Києву.



Суперниця



22-річна Мертенс потужно розпочала 2018 рік – на її рахунку 9 перемог поспіль в Турі. Стартувавши із поразки у матчі із Анжелік Кербер на комерційному Кубку Гопмана (6:7, 6:7), вона захистила свій минулорічний титул в Хобарті, а також подолала 4 кола австралійського «мейджора». Варто зазначити, що раніше в кар’єрі Еліз було всього 2 виграші у матчах основної сітки турнірів серії Grand Slam (Ролан Гаррос-2017, вихід в третій раунд).



Окрім двох тріумфів у Хобарті Мертенс більше не має перемог на турнірах WTA, але у неї прекрасна статистика у фіналах змагань ITF (11-2, 10 із них – найпрестижніші 100-тисячники). Також на рахунку Мертенс 3 турніри WTA та 13 ITF у парному розряді. Майже всі вони, за рідкісним винятком, були зіграні на харді. Варто зазначити, що бельгійка лише раз у кар’єрі перемагала тенісистку із топ-10 світового рейтингу (№10WTA, Домініка Цибулкова, 1-й раунд турніру серії Premier Mandatory у Пекіні, 2017 рік – 7:6, 6:1).



Getty Images. Еліз Мертенс



Форма



Еліна Світоліна у розміреному стилі розпочала турнір у Мельбурні. В першому колі 23-річна українка в економ-режимі здолала Івану Йоровіч із Сербії (6:3, 6:2), а у другому, хоч і змусила своїх уболівальників похвилюватися в першій партії, виграла 3-сетовий поєдинок проти Катержини Синякової з Чехії (4:6, 6:2, 6:1). В третьому і четвертому раундах Світоліна у двох сетах переграла Марту Костюк (6:2, 6:2) та Денису Аллертову (6:3, 6:0). В матчі із головною сенсацією Відкритого чемпіонату Австралії Еліні достатньо було грати стабільно (Марта зробила 9 подвійних помилок, відсоток влучань першої подачі – 37), а у поєдинку проти Аллертової Світоліна продовжила демонструвати свій високий рівень.



Слід зауважити, що суперниці Еліни в перших колах AO-2018 були посередні, жодної топової тенісистки на шляху українки не траплялося. Але на початку місяця Світоліна вже виграла турнір серії Прем’єр у Брісбені. Нагадаємо, що в 1/4 фіналу українка переграла Йоханну Конту (1:6, 7:6, 3:2 - відмова), а у півфіналі вдруге поспіль стала сильнішою за максимально незручну суперницю – Кароліну Плішкову (7:5, 7:5). Як і Мертенс, Світоліна має на початку 2018 року серію із 9 перемог поспіль і ніколи в кар'єрі не виходила до півфіналів турнірів серії Grand Slam.



Getty Images. Еліна Світоліна



Бельгійська тенісистка на Australian Open ще не програла жодного сету, хоча і була близькою до цього. В першому колі Еліз менш ніж за годину відправила додому Вікторію Кузьмову із Словаччини, в другому змогла відіграти 4 сетбола у Дарії Гаврілової за рахунку 1:5 в першому сеті, зламавши її психологічно. Матч третього раунду проти Алізе Корне також пройшов у класичних традиціях жіночого тенісу: 5 брейків у першому сеті і 7 – у другому, неймовірний останній гейм (2 брейкпойнта Корне і 4 матчбола Мертенс) та 2 години насолоди для уболівальників. У матчі 4 кола 22-річна бельгійка також не без проблем обіграла хорватку Петру Мартіч (7:6, 7:5).



Як бачимо, Мертенс володіє неймовірною жагою до перемоги, котра на попередніх стадіях дозволяла перегравати суперниць близьких їй по рівню. Але досі Еліз теж не доводилося грати проти жіночої тенісної еліти, представницею якої, безумовно, є Еліна Світоліна.



Прогноз



Українка вважається фавориткою майбутнього протистояння. Коефіцієнт на перемогу Світоліної коливається в межах від 1,25 до 1,3. Тріумф Мертенс «контори» оцінюють в 3,6-4. Також букмекери впевнені в тому, що українка зробить на один брейк більше в 1 та 2 сетах. Але мені здається, що якщо Світоліна виграє перший сет, то все закінчиться як і у попередніх матчах за її участю. В разі програшу Еліною першого сету, шанси на вихід у півфінал зрівняються.



Прогноз Sport.ua: 7-6, 6-2 – Світоліна.



Переможниця матчу Світоліна – Мертенс зіграє в півфіналі із Карлою Суарес-Наварро або Каролін Возняцкі.



Розклад матчів одиночного розряду 9-го дня Australian Open



04:00* – СВІТОЛІНА – Мертенс

05:30* – Дімітров – Едмунд

10:00* – Надаль – Чіліч

11:30* – Суарес-Наварро – Возняцкі



*час початку матчів орієнтовний



Також у міксті зіграє Надія Кіченок. Її матч в дуеті з Марселем Гранольєрсом стоїть 4 запуском на Арені Маргарет Корт (07:00).