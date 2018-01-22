Леся ЦУРЕНКО: «Эротическая фотосессия? Почему бы и нет»

Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что не против сняться в эротической фотосессии.

«Самый сексуальный теннисист? Марат Сафин. Он уже не играет, но он однозначно номер один. Эротическая фотосессия со мной? Почему бы и нет. Но и родителей, конечно, тоже шокировать не хотелось бы.

Парни со мной не часто знакомились, я не знаю... Это не у меня надо спрашивать. Будем надеяться, что это из-за скромности, а не у меня что-то на лбу написано. Тренер обходится мне в 100 000 долларов в год. Я немного меньше, потому что себе зарплату не плачу», – сказала Цуренко.