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Леся ЦУРЕНКО: «Эротическая фотосессия? Почему бы и нет»

Вторая ракетка Украины рассказала, кто по ее мнению самый сексуальный теннисист

  • 22.01.2018 14:51
  • 7258 просмотров
  • 10 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинская теннисистка Леся Цуренко заявила, что не против сняться в эротической фотосессии.
 
«Самый сексуальный теннисист? Марат Сафин. Он уже не играет, но он однозначно номер один. Эротическая фотосессия со мной? Почему бы и нет. Но и родителей, конечно, тоже шокировать не хотелось бы.
 
Парни со мной не часто знакомились, я не знаю... Это не у меня надо спрашивать. Будем надеяться, что это из-за скромности, а не у меня что-то на лбу написано. Тренер обходится мне в 100 000 долларов в год. Я немного меньше, потому что себе зарплату не плачу», – сказала Цуренко.

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Комментарии
    VITASS
    online
      VITASS, 22.01.2018 15:45
    -6
    а для порнхаб коротенький ролик?
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 22.01.2018 16:17
    +3
    VITASS, 22.01.2018 15:45
    а для порнхаб коротенький ролик?
    Можешь приходить , вазелин твой.
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 22.01.2018 16:21
    -5
    а что не так? у нее ж тренер дорогой. порнхаб платит больше?

    зы сарказм
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    daco27
      daco27, 22.01.2018 17:36
    -6
    Комментарий свернут. Показать
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    kostyasumy
    online
      kostyasumy, 22.01.2018 17:46
    +6
    Набор фраз. Такое ощущение, что слепили из 3-х разных интервью...
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 22.01.2018 18:05
    +8
    kostyasumy, 22.01.2018 17:46
    Набор фраз. Такое ощущение, что слепили из 3-х разных интервью...
    Остальные 11 частей этого интервью будет чуть позже)
    Ссылка
    kolbasss
      kolbasss, 22.01.2018 18:52
    0
    kostyasumy, 22.01.2018 17:46
    Набор фраз. Такое ощущение, что слепили из 3-х разных интервью...
    Внизу ссылка на видео
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 22.01.2018 18:53
    0
    Вперед, никто не против.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 22.01.2018 19:25
    0
    SKIF1927, 22.01.2018 18:53
    Вперед, никто не против.
    З Вознякі фотосесія це клас, а от Лесі щоб це було естетично гарно, треба ще трошки каші з'їсти, а то одна шкіра і кості
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    VITASS
    online
      VITASS, 22.01.2018 19:27
    0
    что не так? чего минусим?... эротическая сессия почему бы нет? а порнхаб фуу? а в чем разница? как по мне - одно и то же. умом нужно блистать а не ЖОЙ. а в спорте - силой выносливостью реакцией. тогда и деньги будут....эротический фотосет тяжелоатлетки не желаете, господа? ачё тоже спортсменка...
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