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Austrailian Open-2018. Джокович уступил корейцу Чон Хену

Сербский теннисист прекратил борьбу на австралийском мейджоре

  • 22.01.2018 14:02
  • 2068 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Серб Новак Джокович уступил корейцу Чон Хену в 1/8 финала Australian Open. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:7 (4:7), 5:7, 6:7 (3:7). Теннисисты провели на корте 3 часа 24 минуты.
 
Джокович в этом матче выполнил 2 эйса, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 19 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 2 двойные ошибки и 6 брейков реализованных брейк-поинтов.
 
В четвертьфинале Хен сыграет с американцем Теннисом Сандгреном, который в 1/8 финала одолел австрийца Доминика Тима.
 
Нужно отметить, что 21-летний Хен впервые в карьере пробился в 1/4 финала турнира «Большого шлема», как и 26-летний Сандгрен.
 
Austrailian Open-2018
 
Чон Хен (Корея) – Джокович (Сербия, 14) – 7:6 (7:4), 7:5, 7:6 (7:3)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 22.01.2018 15:09
    +2
    Чон, конечно, здорово прибавил за последнее время, но главный виновник его победы - локоть Джокера.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 22.01.2018 15:14
    +1
    Ожидаемо интерестно сможем ли мы еще увидеть прежнего джокера
    Ссылка
    Oleg Bugaets
      Oleg Bugaets, 22.01.2018 16:26
    +1
    Надаль повернувся Федерер також-Джокович явно молодший але поки що не виходить-а у корейця прекрасна фізична витривалість-бігає -з кінця корта в другий як заведений
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    k_sarioglo@i.ua
    online
      k_sarioglo@i.ua, 22.01.2018 19:15
    -1
    Как же хочется чтобы сегодняшняя традиция вылета фаворитов продолжилась завтра в матче Чилич-Надаль!
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